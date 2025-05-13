SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Setu Pahing
Muhamad Adi Sujai

Setu Pahing

Muhamad Adi Sujai
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 96%
FBS-Real-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
305
Bénéfice trades:
191 (62.62%)
Perte trades:
114 (37.38%)
Meilleure transaction:
434.76 USD
Pire transaction:
-81.02 USD
Bénéfice brut:
3 838.84 USD (74 277 pips)
Perte brute:
-1 582.59 USD (83 661 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (113.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 102.53 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
97.39%
Charge de dépôt maximale:
130.97%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
6.57
Longs trades:
179 (58.69%)
Courts trades:
126 (41.31%)
Facteur de profit:
2.43
Rendement attendu:
7.40 USD
Bénéfice moyen:
20.10 USD
Perte moyenne:
-13.88 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-202.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-291.50 USD (4)
Croissance mensuelle:
20.90%
Prévision annuelle:
253.58%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
343.45 USD (6.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.66% (285.15 USD)
Par fonds propres:
78.45% (2 435.59 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 61
AUDNZD 60
GBPJPY 35
GBPUSD 33
USDJPY 29
EURCAD 27
archived 26
EURGBP 12
AUDUSD 10
EURJPY 9
EURNZD 2
EURAUD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 59
AUDNZD 179
GBPJPY 72
GBPUSD 247
USDJPY 87
EURCAD 63
archived 1.4K
EURGBP 50
AUDUSD -5
EURJPY 43
EURNZD 1
EURAUD 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -11K
AUDNZD 4.2K
GBPJPY -12K
GBPUSD -4.2K
USDJPY 4.9K
EURCAD -625
archived 0
EURGBP 525
AUDUSD 105
EURJPY 6.3K
EURNZD 143
EURAUD 2.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +434.76 USD
Pire transaction: -81 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +113.64 USD
Perte consécutive maximale: -202.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Momentum and trend follower strategy, order on price correction
Aucun avis
2025.09.30 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 16:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 13:14
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 18:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.15 13:05
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 00:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 09:48
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged
2025.06.09 17:41
No swaps are charged on the signal account
2025.05.23 12:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 04:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 02:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Setu Pahing
30 USD par mois
96%
0
0
USD
3.3K
USD
22
91%
305
62%
97%
2.42
7.40
USD
78%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.