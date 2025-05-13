SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gods Hand Fx
Muhammad Nurul

Gods Hand Fx

Muhammad Nurul
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 111%
Tickmill-Live08
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
503
Bénéfice trades:
230 (45.72%)
Perte trades:
273 (54.27%)
Meilleure transaction:
122.23 USD
Pire transaction:
-52.04 USD
Bénéfice brut:
2 273.19 USD (616 459 pips)
Perte brute:
-1 357.78 USD (304 766 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (213.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
388.82 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
79.71%
Charge de dépôt maximale:
17.48%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
4.53
Longs trades:
204 (40.56%)
Courts trades:
299 (59.44%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
1.82 USD
Bénéfice moyen:
9.88 USD
Perte moyenne:
-4.97 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-108.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-166.79 USD (5)
Croissance mensuelle:
67.37%
Prévision annuelle:
817.46%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
106.59 USD
Maximal:
202.15 USD (9.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.09% (182.40 USD)
Par fonds propres:
9.23% (90.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 157
GBPUSD 72
USDCAD 48
NZDUSD 37
AUDUSD 37
EURUSD 36
USDCHF 24
BTCUSD 16
XAGUSD 16
CHFJPY 10
USDJPY 9
CADCHF 8
EURCAD 5
EURJPY 5
EURNZD 5
GBPJPY 4
EURGBP 3
EURAUD 3
ETHUSD 3
XAUEUR 3
NZDCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 653
GBPUSD 456
USDCAD -37
NZDUSD 7
AUDUSD 22
EURUSD -72
USDCHF -6
BTCUSD 35
XAGUSD 17
CHFJPY -58
USDJPY -44
CADCHF 18
EURCAD -2
EURJPY -9
EURNZD 0
GBPJPY -21
EURGBP -37
EURAUD -24
ETHUSD 0
XAUEUR 20
NZDCHF -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 45K
GBPUSD 14K
USDCAD 1.1K
NZDUSD -596
AUDUSD 568
EURUSD -3.3K
USDCHF -842
BTCUSD 274K
XAGUSD 38
CHFJPY -4.3K
USDJPY -5.9K
CADCHF 423
EURCAD -350
EURJPY -2.4K
EURNZD 115
GBPJPY -2.6K
EURGBP -1.4K
EURAUD -1.8K
ETHUSD -749
XAUEUR 1.1K
NZDCHF -52
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +122.23 USD
Pire transaction: -52 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +213.32 USD
Perte consécutive maximale: -108.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
SuperForex-ECN
0.00 × 24
Tickmill-Live04
0.15 × 27
ICMarkets-Live02
0.33 × 3
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
DooFintech-Live 5
0.77 × 13
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.05 × 617
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.11 × 519
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.14 × 370
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
339 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

hello traders with about 9 years of experience in the forex industry, I trade using a simple price action strategy, but prioritize strict money management, with the aim of maintaining capital and being able to survive and succeed in the long term. let's succeed together using my signal


Aucun avis
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.16 08:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.08.29 18:20
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.11 04:20
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.22 16:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.18 17:51
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 20:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 03:35
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gods Hand Fx
35 USD par mois
111%
0
0
USD
1.3K
USD
20
0%
503
45%
80%
1.67
1.82
USD
18%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.