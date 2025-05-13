- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
503
Bénéfice trades:
230 (45.72%)
Perte trades:
273 (54.27%)
Meilleure transaction:
122.23 USD
Pire transaction:
-52.04 USD
Bénéfice brut:
2 273.19 USD (616 459 pips)
Perte brute:
-1 357.78 USD (304 766 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (213.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
388.82 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
79.71%
Charge de dépôt maximale:
17.48%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
4.53
Longs trades:
204 (40.56%)
Courts trades:
299 (59.44%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
1.82 USD
Bénéfice moyen:
9.88 USD
Perte moyenne:
-4.97 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-108.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-166.79 USD (5)
Croissance mensuelle:
67.37%
Prévision annuelle:
817.46%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
106.59 USD
Maximal:
202.15 USD (9.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.09% (182.40 USD)
Par fonds propres:
9.23% (90.53 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|157
|GBPUSD
|72
|USDCAD
|48
|NZDUSD
|37
|AUDUSD
|37
|EURUSD
|36
|USDCHF
|24
|BTCUSD
|16
|XAGUSD
|16
|CHFJPY
|10
|USDJPY
|9
|CADCHF
|8
|EURCAD
|5
|EURJPY
|5
|EURNZD
|5
|GBPJPY
|4
|EURGBP
|3
|EURAUD
|3
|ETHUSD
|3
|XAUEUR
|3
|NZDCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|653
|GBPUSD
|456
|USDCAD
|-37
|NZDUSD
|7
|AUDUSD
|22
|EURUSD
|-72
|USDCHF
|-6
|BTCUSD
|35
|XAGUSD
|17
|CHFJPY
|-58
|USDJPY
|-44
|CADCHF
|18
|EURCAD
|-2
|EURJPY
|-9
|EURNZD
|0
|GBPJPY
|-21
|EURGBP
|-37
|EURAUD
|-24
|ETHUSD
|0
|XAUEUR
|20
|NZDCHF
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|45K
|GBPUSD
|14K
|USDCAD
|1.1K
|NZDUSD
|-596
|AUDUSD
|568
|EURUSD
|-3.3K
|USDCHF
|-842
|BTCUSD
|274K
|XAGUSD
|38
|CHFJPY
|-4.3K
|USDJPY
|-5.9K
|CADCHF
|423
|EURCAD
|-350
|EURJPY
|-2.4K
|EURNZD
|115
|GBPJPY
|-2.6K
|EURGBP
|-1.4K
|EURAUD
|-1.8K
|ETHUSD
|-749
|XAUEUR
|1.1K
|NZDCHF
|-52
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +122.23 USD
Pire transaction: -52 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +213.32 USD
Perte consécutive maximale: -108.87 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
Tickmill-Live04
|0.15 × 27
|
ICMarkets-Live02
|0.33 × 3
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
DooFintech-Live 5
|0.77 × 13
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
Tickmill-Live09
|1.05 × 617
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2810
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.11 × 519
|
Exness-Real18
|1.13 × 1803
|
ICMarketsSC-Live16
|1.14 × 370
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 451
339 plus...
hello traders with about 9 years of experience in the forex industry, I trade using a simple price action strategy, but prioritize strict money management, with the aim of maintaining capital and being able to survive and succeed in the long term. let's succeed together using my signal
