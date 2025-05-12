SignauxSections
Usman Ahmed

Forex92 Robot Live Trading

Usman Ahmed
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 240
Bénéfice trades:
1 542 (36.36%)
Perte trades:
2 698 (63.63%)
Meilleure transaction:
157.11 USD
Pire transaction:
-57.15 USD
Bénéfice brut:
7 902.59 USD (22 628 007 pips)
Perte brute:
-7 875.32 USD (21 622 427 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (30.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
157.11 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
84.11%
Charge de dépôt maximale:
10.41%
Dernier trade:
53 il y a des minutes
Trades par semaine:
63
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.06
Longs trades:
2 300 (54.25%)
Courts trades:
1 940 (45.75%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.01 USD
Bénéfice moyen:
5.12 USD
Perte moyenne:
-2.92 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-92.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-92.01 USD (24)
Croissance mensuelle:
2.10%
Prévision annuelle:
25.51%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
63.52 USD
Maximal:
443.68 USD (32.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.40% (445.52 USD)
Par fonds propres:
27.28% (316.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 1441
XAUUSD 1412
US30 517
USDJPY 260
GBPUSD 233
US500 218
XTIUSD 67
ETHUSD 49
UK100 12
AUDNZD 4
EURNZD 2
GBPNZD 2
AUDJPY 2
AUDCHF 2
GBPJPY 2
USDCHF 2
NZDCHF 1
EURAUD 1
EURJPY 1
GBPAUD 1
EURUSD 1
EURCAD 1
GBPCHF 1
EURCHF 1
CADCHF 1
AUDCAD 1
AUDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -35
XAUUSD 181
US30 61
USDJPY -38
GBPUSD -34
US500 28
XTIUSD -117
ETHUSD -4
UK100 -9
AUDNZD -1
EURNZD -8
GBPNZD -21
AUDJPY 9
AUDCHF -2
GBPJPY 1
USDCHF 20
NZDCHF -3
EURAUD -9
EURJPY 4
GBPAUD -5
EURUSD -1
EURCAD 6
GBPCHF 6
EURCHF -7
CADCHF 11
AUDCAD -3
AUDUSD -5
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -344K
XAUUSD 21K
US30 61K
USDJPY -2.4K
GBPUSD -1.5K
US500 28K
XTIUSD -227
ETHUSD -42K
UK100 -6.5K
AUDNZD -131
EURNZD -1.5K
GBPNZD -3.8K
AUDJPY 1.5K
AUDCHF -119
GBPJPY 134
USDCHF 1.7K
NZDCHF -245
EURAUD -1.5K
EURJPY 652
GBPAUD -825
EURUSD -49
EURCAD 849
GBPCHF 547
EURCHF -605
CADCHF 973
AUDCAD -468
AUDUSD -483
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +157.11 USD
Pire transaction: -57 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 24
Bénéfice consécutif maximal: +30.33 USD
Perte consécutive maximale: -92.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5677
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
Exness-MT5Real8
0.92 × 982
PacificUnionLLC-Live
0.96 × 55
easyMarkets-Live
1.00 × 5
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
143 plus...
Forex92 Robot – Robot de trading tendance puissant et fiable

Découvrez Forex92 Robot, un robot de trading de suivi de tendance puissant et fiable disponible sur mql5.com. Construit avec une stratégie de trading sécurisée, il n’utilise pas de méthodes risquées telles que la martingale, le grid, le scalping ou le trading haute fréquence (HFT). Il est conçu pour offrir constance et succès à long terme.

Le Forex92 Robot est spécialisé dans le trading à court terme, ce qui le rend flexible et efficace sur tous les types de marchés. Que ce soit sur le forex, les matières premières, les indices ou les cryptomonnaies, cet expert advisor s’adapte aux conditions du marché afin de maximiser les opportunités tout en gardant un contrôle strict du risque.

Avec sa stratégie éprouvée et son approche disciplinée, Forex92 Robot est le choix idéal pour les traders qui recherchent stabilité, sécurité et croissance durable.


Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Forex92 Robot Live Trading
50 USD par mois
3%
0
0
USD
1K
USD
25
95%
4 240
36%
84%
1.00
0.01
USD
32%
1:400
Copier

