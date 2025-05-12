- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1441
|XAUUSD
|1412
|US30
|517
|USDJPY
|260
|GBPUSD
|233
|US500
|218
|XTIUSD
|67
|ETHUSD
|49
|UK100
|12
|AUDNZD
|4
|EURNZD
|2
|GBPNZD
|2
|AUDJPY
|2
|AUDCHF
|2
|GBPJPY
|2
|USDCHF
|2
|NZDCHF
|1
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|GBPAUD
|1
|EURUSD
|1
|EURCAD
|1
|GBPCHF
|1
|EURCHF
|1
|CADCHF
|1
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-35
|XAUUSD
|181
|US30
|61
|USDJPY
|-38
|GBPUSD
|-34
|US500
|28
|XTIUSD
|-117
|ETHUSD
|-4
|UK100
|-9
|AUDNZD
|-1
|EURNZD
|-8
|GBPNZD
|-21
|AUDJPY
|9
|AUDCHF
|-2
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|20
|NZDCHF
|-3
|EURAUD
|-9
|EURJPY
|4
|GBPAUD
|-5
|EURUSD
|-1
|EURCAD
|6
|GBPCHF
|6
|EURCHF
|-7
|CADCHF
|11
|AUDCAD
|-3
|AUDUSD
|-5
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-344K
|XAUUSD
|21K
|US30
|61K
|USDJPY
|-2.4K
|GBPUSD
|-1.5K
|US500
|28K
|XTIUSD
|-227
|ETHUSD
|-42K
|UK100
|-6.5K
|AUDNZD
|-131
|EURNZD
|-1.5K
|GBPNZD
|-3.8K
|AUDJPY
|1.5K
|AUDCHF
|-119
|GBPJPY
|134
|USDCHF
|1.7K
|NZDCHF
|-245
|EURAUD
|-1.5K
|EURJPY
|652
|GBPAUD
|-825
|EURUSD
|-49
|EURCAD
|849
|GBPCHF
|547
|EURCHF
|-605
|CADCHF
|973
|AUDCAD
|-468
|AUDUSD
|-483
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5677
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 982
|
PacificUnionLLC-Live
|0.96 × 55
|
easyMarkets-Live
|1.00 × 5
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
Forex92 Robot – Robot de trading tendance puissant et fiable
Découvrez Forex92 Robot, un robot de trading de suivi de tendance puissant et fiable disponible sur mql5.com. Construit avec une stratégie de trading sécurisée, il n’utilise pas de méthodes risquées telles que la martingale, le grid, le scalping ou le trading haute fréquence (HFT). Il est conçu pour offrir constance et succès à long terme.
Le Forex92 Robot est spécialisé dans le trading à court terme, ce qui le rend flexible et efficace sur tous les types de marchés. Que ce soit sur le forex, les matières premières, les indices ou les cryptomonnaies, cet expert advisor s’adapte aux conditions du marché afin de maximiser les opportunités tout en gardant un contrôle strict du risque.
Avec sa stratégie éprouvée et son approche disciplinée, Forex92 Robot est le choix idéal pour les traders qui recherchent stabilité, sécurité et croissance durable.
