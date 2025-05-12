SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gold scalp TP SL 1
Dinh Khuong Tran

Gold scalp TP SL 1

Dinh Khuong Tran
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 251%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
586
Bénéfice trades:
463 (79.01%)
Perte trades:
123 (20.99%)
Meilleure transaction:
22.31 USD
Pire transaction:
-20.61 USD
Bénéfice brut:
1 388.44 USD (131 015 pips)
Perte brute:
-1 002.12 USD (96 301 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (69.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
88.19 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
10.97%
Charge de dépôt maximale:
9.25%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.19
Longs trades:
298 (50.85%)
Courts trades:
288 (49.15%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
0.66 USD
Bénéfice moyen:
3.00 USD
Perte moyenne:
-8.15 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-91.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-91.93 USD (5)
Croissance mensuelle:
5.02%
Prévision annuelle:
60.88%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 USD
Maximal:
176.73 USD (35.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.47% (176.73 USD)
Par fonds propres:
11.23% (69.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 586
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 386
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22.31 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +69.00 USD
Perte consécutive maximale: -91.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5688
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 plus...
