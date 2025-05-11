Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Fyntura-Live 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Demo 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 Axi.SVG-US10-Live 0.00 × 4 VantageInternational-Live 7 0.13 × 8 ICMarketsSC-Live10 0.21 × 181 ICMarketsSC-Live19 0.23 × 143 ICMarketsSC-Live32 0.39 × 270 Pepperstone-Edge12 0.54 × 2260 Pepperstone-Edge07 0.58 × 33 ICMarketsSC-Live07 0.63 × 1628 ICMarketsSC-Live24 0.84 × 498 ICMarketsSC-Live09 0.90 × 10 Coinexx-Demo 1.33 × 3 Osprey-Live 1.50 × 4 ICMarketsSC-Live15 1.78 × 23 ICMarketsSC-Live08 1.79 × 85 ATCBrokers-Live 1 1.98 × 516 Exness-Real8 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 2.00 × 55 ICMarketsSC-Live23 2.17 × 12 FusionMarkets-Demo 2.60 × 5 GlobalPrime-Live 2.96 × 23 31 plus...