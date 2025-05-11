SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Stable 26ccy
Man Lung Cheung

Stable 26ccy

Man Lung Cheung
0 avis
28 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -64%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 708
Bénéfice trades:
1 113 (65.16%)
Perte trades:
595 (34.84%)
Meilleure transaction:
197.94 USD
Pire transaction:
-250.46 USD
Bénéfice brut:
4 206.08 USD (252 655 pips)
Perte brute:
-4 247.67 USD (235 620 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (69.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
215.49 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
487.82%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
84
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.02
Longs trades:
801 (46.90%)
Courts trades:
907 (53.10%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.02 USD
Bénéfice moyen:
3.78 USD
Perte moyenne:
-7.14 USD
Pertes consécutives maximales:
48 (-1 823.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 823.88 USD (48)
Croissance mensuelle:
-83.73%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
314.15 USD
Maximal:
2 065.55 USD (52.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
86.60% (2 065.55 USD)
Par fonds propres:
95.52% (959.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 542
NZDCAD 526
AUDNZD 352
NZDUSD 17
NZDCHF 16
EURCHF 16
AUDUSD 15
USDCAD 15
AUDJPY 14
EURAUD 14
USDCHF 14
EURUSD 14
USDJPY 14
AUDCHF 13
GBPUSD 13
GBPAUD 11
NZDJPY 11
GBPCAD 11
EURCAD 11
CADJPY 11
EURJPY 10
GBPCHF 10
CADCHF 10
GBPJPY 10
EURGBP 9
CHFJPY 9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 746
NZDCAD 812
AUDNZD -1.7K
NZDUSD 18
NZDCHF 9
EURCHF 11
AUDUSD 16
USDCAD 3
AUDJPY -4
EURAUD -10
USDCHF 8
EURUSD 49
USDJPY -7
AUDCHF -7
GBPUSD 8
GBPAUD 12
NZDJPY 22
GBPCAD 7
EURCAD 12
CADJPY -10
EURJPY -22
GBPCHF -14
CADCHF 15
GBPJPY 0
EURGBP -33
CHFJPY -22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 30K
NZDCAD 23K
AUDNZD -31K
NZDUSD 1.5K
NZDCHF 253
EURCHF 532
AUDUSD 1.4K
USDCAD 369
AUDJPY -810
EURAUD -4.1K
USDCHF -1.6K
EURUSD 523
USDJPY -1.7K
AUDCHF -508
GBPUSD 578
GBPAUD 1.8K
NZDJPY 2.2K
GBPCAD 1.1K
EURCAD 1.4K
CADJPY -1.2K
EURJPY -2.5K
GBPCHF 605
CADCHF 575
GBPJPY 83
EURGBP -1.9K
CHFJPY -3.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +197.94 USD
Pire transaction: -250 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 48
Bénéfice consécutif maximal: +69.33 USD
Perte consécutive maximale: -1 823.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.54 × 2260
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.78 × 23
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
GlobalPrime-Live
2.96 × 23
31 plus...
Aucun avis
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 01:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 14:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.11 14:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
