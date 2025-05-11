SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EA GLHF EC
Teerathad Booranawisedkul

EA GLHF EC

Teerathad Booranawisedkul
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 240%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
153
Bénéfice trades:
123 (80.39%)
Perte trades:
30 (19.61%)
Meilleure transaction:
24.66 USD
Pire transaction:
-40.26 USD
Bénéfice brut:
997.82 USD (40 396 pips)
Perte brute:
-385.98 USD (15 118 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (62.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
81.72 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.44
Activité de trading:
2.52%
Charge de dépôt maximale:
25.89%
Dernier trade:
29 il y a des minutes
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
50 minutes
Facteur de récupération:
9.64
Longs trades:
73 (47.71%)
Courts trades:
80 (52.29%)
Facteur de profit:
2.59
Rendement attendu:
4.00 USD
Bénéfice moyen:
8.11 USD
Perte moyenne:
-12.87 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-63.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-63.48 USD (3)
Croissance mensuelle:
20.59%
Prévision annuelle:
249.87%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.02 USD
Maximal:
63.48 USD (8.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.25% (63.48 USD)
Par fonds propres:
20.33% (63.42 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 153
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 612
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 25K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.66 USD
Pire transaction: -40 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +62.02 USD
Perte consécutive maximale: -63.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EightcapLtd-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
EightcapLtd-Real-4
1.77 × 2370
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.86 × 73
EightcapLtd-Real2
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
Exness-Real2
5.65 × 111
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
Aucun avis
2025.08.20 18:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 04:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 01:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.26 10:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 07:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 16:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 22:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 04:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 02:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.11 23:51
Share of trading days is too low
2025.05.11 23:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.11 22:45
Share of trading days is too low
2025.05.11 22:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.11 13:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 13:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 13:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.11 13:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.