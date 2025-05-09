SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / LoginPeace Nexus4
Aidas Krikstaponis

LoginPeace Nexus4

Aidas Krikstaponis
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
FxView-Live
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
144
Bénéfice trades:
103 (71.52%)
Perte trades:
41 (28.47%)
Meilleure transaction:
5.92 USD
Pire transaction:
-7.75 USD
Bénéfice brut:
174.60 USD (10 539 pips)
Perte brute:
-134.92 USD (8 072 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (44.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
44.54 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
7.58%
Charge de dépôt maximale:
78.06%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.31
Longs trades:
75 (52.08%)
Courts trades:
69 (47.92%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.28 USD
Bénéfice moyen:
1.70 USD
Perte moyenne:
-3.29 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-30.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-30.20 USD (7)
Croissance mensuelle:
0.92%
Prévision annuelle:
11.14%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.66 USD
Maximal:
30.20 USD (5.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.65% (30.20 USD)
Par fonds propres:
3.49% (18.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD. 35
USDJPY. 29
GBPUSD. 22
EURUSD. 19
AUDUSD. 14
USDCHF. 13
NZDUSD. 12
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD. 9
USDJPY. 2
GBPUSD. 5
EURUSD. 10
AUDUSD. -2
USDCHF. 3
NZDUSD. 13
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD. 743
USDJPY. 162
GBPUSD. 320
EURUSD. 526
AUDUSD. -82
USDCHF. 114
NZDUSD. 684
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.92 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +44.54 USD
Perte consécutive maximale: -30.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxView-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This is a high-precision, low-frequency trading strategy based on institutional concepts such as liquidity grabs and false breakouts around key technical levels.

All trades are executed manually and only when a clear confluence of factors is present—especially around H1, H4, and Daily support/resistance zones, where institutional activity typically emerges.

Each position is opened with full clarity—only after the market has exposed institutional intent through price manipulation patterns.

Each variant of the LoginPeace Nexus employs the same core strategy, differentiated only by risk levels.

This strategy is built for investors who value quality over quantity, strategic timing, and calm, professional execution based on smart money principles.

Respectfully, LoginPeace (My site: https://loginpeace.com)

-----------------------------------

How to subscribe to a signal?


Aucun avis
2025.08.26 09:06
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.67% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 16:18
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 13:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 10:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 12:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 11:50
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 13:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 10:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 15:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 08:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 07:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 18:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 07:46
Share of trading days is too low
2025.05.12 07:46
Share of days for 80% of trades is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
LoginPeace Nexus4
40 USD par mois
8%
0
0
USD
563
USD
20
100%
144
71%
8%
1.29
0.28
USD
6%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.