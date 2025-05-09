SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Inhuma
Wilian Moreira Silva

Inhuma

Wilian Moreira Silva
0 avis
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2025 -30%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
381
Bénéfice trades:
153 (40.15%)
Perte trades:
228 (59.84%)
Meilleure transaction:
30.40 USD
Pire transaction:
-6.77 USD
Bénéfice brut:
378.85 USD (157 311 pips)
Perte brute:
-493.59 USD (240 695 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (9.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
35.44 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Activité de trading:
8.00%
Charge de dépôt maximale:
47.54%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
45 minutes
Facteur de récupération:
-0.78
Longs trades:
101 (26.51%)
Courts trades:
280 (73.49%)
Facteur de profit:
0.77
Rendement attendu:
-0.30 USD
Bénéfice moyen:
2.48 USD
Perte moyenne:
-2.16 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-39.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-49.09 USD (12)
Croissance mensuelle:
-8.70%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
77%
Prélèvement par solde:
Absolu:
114.74 USD
Maximal:
146.63 USD (54.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.03% (135.37 USD)
Par fonds propres:
5.36% (16.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 176
USTEC 58
US30 39
GBPUSD 24
EURAUD 23
GBPJPY 14
EURUSD 7
EURJPY 5
BTCUSD 4
NZDJPY 4
USDJPY 3
AUDUSD 3
GBPCAD 3
NZDUSD 2
EURCHF 2
AUDCAD 2
CADCHF 2
AUDCHF 2
AUDJPY 2
EURCAD 1
GBPAUD 1
CADJPY 1
USDCHF 1
CHFJPY 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -18
USTEC -15
US30 -24
GBPUSD -20
EURAUD -6
GBPJPY 6
EURUSD 11
EURJPY -13
BTCUSD -1
NZDJPY -7
USDJPY -4
AUDUSD -6
GBPCAD -7
NZDUSD 1
EURCHF -7
AUDCAD -3
CADCHF -4
AUDCHF -4
AUDJPY 4
EURCAD -3
GBPAUD 9
CADJPY -4
USDCHF -3
CHFJPY -3
NZDCAD 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -3.2K
USTEC -17K
US30 -50K
GBPUSD -746
EURAUD 34
GBPJPY 8
EURUSD 674
EURJPY -536
BTCUSD -11K
NZDJPY -300
USDJPY -285
AUDUSD -228
GBPCAD -878
NZDUSD -19
EURCHF -228
AUDCAD -68
CADCHF -134
AUDCHF -175
AUDJPY 262
EURCAD -151
GBPAUD 681
CADJPY -108
USDCHF -75
CHFJPY -193
NZDCAD 258
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.40 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +9.13 USD
Perte consécutive maximale: -39.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RannForex-Server
0.00 × 4
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.09 × 23
Axiory-Live
0.30 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
itexsys-Platform
0.42 × 12
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 163
VTMarkets-Live
0.54 × 359
AronGroups-Server
0.57 × 7
VTMarkets-Live 2
0.60 × 15
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
CapitalPointTrading-MT5-4
0.88 × 17
DooTechnology-Live
0.90 × 300
OxSecurities-Live
0.92 × 12
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 186
Hankotrade-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
89 plus...
Aucun avis
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 15:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.21 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 18:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.25 15:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 03:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 02:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 01:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.26 05:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 15:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
