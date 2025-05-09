Muhiuddin - Stratégie de Trading Basée sur des Niveaux Extrêmes de RSI (Graphique 60 Minutes)

Cette stratégie est construite autour de l'identification des niveaux extrêmes de RSI (Relative Strength Index) sur le graphique de 60 minutes afin de capturer les niveaux de saturation extrême du marché. Le principe repose sur l'idée que lorsque le RSI atteint des conditions extrêmes de surachat ou survente à plusieurs reprises, une inversion de prix est hautement probable. Pour confirmer l'entrée, les bougies doivent clôturer au-dessus ou en dessous de la SMA (100).

🔑 Éléments Clés:

Période: Graphique de 60 minutes

Indicateurs Utilisés: RSI (14), SMA (100)

📌 Configuration de Trading:

Acheter (Buy): Le RSI descend plusieurs fois en dessous de 28 puis croise à la hausse.

Vendre (Sell): Le RSI monte plusieurs fois au-dessus de 72 puis croise à la baisse.

🚀 Conditions d'Entrée:

Entrée Achat (Buy): Après la configuration, attendre que le prix clôture au-dessus de la SMA (100) pendant au moins deux bougies consécutives .

Entrée Vente (Sell): Après la configuration, attendre que le prix clôture en dessous de la SMA (100) pendant au moins deux bougies consécutives.

🎯 Conditions de Sortie:

Take Profit (TP): Ratio risque/rendement de 1:1.5 .

Stop Loss (SL): Définir au plus proche du plus haut ou plus bas de la configuration de trading.

💡 Gestion des Risques:

Risquer 0.01 lot pour 1000 $ de capital ou 1 % du capital total .

Placer le Stop Loss et le Take Profit au moment de l'ouverture de la position ou immédiatement après.

✅ Avantages de la Stratégie:

Simple et facile à exécuter.

Points d'entrée et de sortie clairement définis.

Bon ratio risque/rendement de 1:1.5.

Auparavant, j'ai tradé avec AAAFX, et actuellement, j'utilise le compte Exness Pro en raison de ses spreads serrés, de sa meilleure exécution et de ses retraits rapides.

👉 Ouvrir un compte avec Exness: Exness Pro



