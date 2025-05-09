SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Extreme RSI H1
Ghulam Muhiuddin

Extreme RSI H1

Ghulam Muhiuddin
0 avis
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -4%
Exness-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
152
Bénéfice trades:
63 (41.44%)
Perte trades:
89 (58.55%)
Meilleure transaction:
18.16 USD
Pire transaction:
-13.85 USD
Bénéfice brut:
553.17 USD (68 243 pips)
Perte brute:
-592.63 USD (72 132 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (45.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
45.78 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
98.67%
Charge de dépôt maximale:
9.22%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
-0.21
Longs trades:
49 (32.24%)
Courts trades:
103 (67.76%)
Facteur de profit:
0.93
Rendement attendu:
-0.26 USD
Bénéfice moyen:
8.78 USD
Perte moyenne:
-6.66 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-84.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-84.00 USD (9)
Croissance mensuelle:
2.59%
Prévision annuelle:
31.40%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
146.49 USD
Maximal:
188.06 USD (18.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.06% (188.06 USD)
Par fonds propres:
4.15% (38.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 11
AUDUSD 10
GBPCHF 8
GBPJPY 8
CHFJPY 7
EURJPY 7
EURCAD 7
EURNZD 7
CADJPY 7
AUDCHF 6
NZDCHF 6
AUDNZD 6
EURGBP 6
USDCHF 6
NZDUSD 6
NZDJPY 6
AUDCAD 5
GBPUSD 5
GBPCAD 5
AUDJPY 5
USDCAD 4
GBPAUD 3
EURAUD 3
CADCHF 3
GBPNZD 2
NZDCAD 2
USDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 0
AUDUSD 5
GBPCHF -16
GBPJPY -18
CHFJPY 1
EURJPY -18
EURCAD -20
EURNZD -13
CADJPY 21
AUDCHF 13
NZDCHF -9
AUDNZD -4
EURGBP -8
USDCHF -19
NZDUSD 9
NZDJPY -9
AUDCAD 8
GBPUSD 0
GBPCAD 26
AUDJPY -8
USDCAD -28
GBPAUD 42
EURAUD -8
CADCHF 2
GBPNZD 4
NZDCAD 0
USDJPY 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -30
AUDUSD 477
GBPCHF -1.3K
GBPJPY -2.6K
CHFJPY 137
EURJPY -2.6K
EURCAD -2.7K
EURNZD -2.2K
CADJPY 3.1K
AUDCHF 1.1K
NZDCHF -683
AUDNZD -708
EURGBP -559
USDCHF -1.5K
NZDUSD 877
NZDJPY -1.4K
AUDCAD 1.1K
GBPUSD 8
GBPCAD 3.5K
AUDJPY -1.1K
USDCAD -3.9K
GBPAUD 6.5K
EURAUD -1.3K
CADCHF 168
GBPNZD 699
NZDCAD -52
USDJPY 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.16 USD
Pire transaction: -14 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +45.78 USD
Perte consécutive maximale: -84.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JFD-Live02
0.00 × 5
FXCC1-Live
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
BCS-Real
0.00 × 9
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
EBCGroup-Live
0.00 × 12
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
Exness-Real14
0.00 × 1
AM-Live2
0.00 × 15
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
NgelPartners-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 18
Tickmill-Live
0.00 × 8
Activtrades-2
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 18
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
AltairInc-Live
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 6
QuantixFS-Live2
0.00 × 2
Exness-Real30
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
Activtrades-5
0.00 × 15
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
545 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Muhiuddin - Stratégie de Trading Basée sur des Niveaux Extrêmes de RSI (Graphique 60 Minutes)

Cette stratégie est construite autour de l'identification des niveaux extrêmes de RSI (Relative Strength Index) sur le graphique de 60 minutes afin de capturer les niveaux de saturation extrême du marché. Le principe repose sur l'idée que lorsque le RSI atteint des conditions extrêmes de surachat ou survente à plusieurs reprises, une inversion de prix est hautement probable. Pour confirmer l'entrée, les bougies doivent clôturer au-dessus ou en dessous de la SMA (100).

🔑 Éléments Clés:

  • Période: Graphique de 60 minutes

  • Indicateurs Utilisés: RSI (14), SMA (100)

📌 Configuration de Trading:

  • Acheter (Buy): Le RSI descend plusieurs fois en dessous de 28 puis croise à la hausse.

  • Vendre (Sell): Le RSI monte plusieurs fois au-dessus de 72 puis croise à la baisse.

🚀 Conditions d'Entrée:

  • Entrée Achat (Buy): Après la configuration, attendre que le prix clôture au-dessus de la SMA (100) pendant au moins deux bougies consécutives.

  • Entrée Vente (Sell): Après la configuration, attendre que le prix clôture en dessous de la SMA (100) pendant au moins deux bougies consécutives.

🎯 Conditions de Sortie:

  • Take Profit (TP): Ratio risque/rendement de 1:1.5.

  • Stop Loss (SL): Définir au plus proche du plus haut ou plus bas de la configuration de trading.

💡 Gestion des Risques:

  • Risquer 0.01 lot pour 1000 $ de capital ou 1 % du capital total.

  • Placer le Stop Loss et le Take Profit au moment de l'ouverture de la position ou immédiatement après.

Avantages de la Stratégie:

  • Simple et facile à exécuter.

  • Points d'entrée et de sortie clairement définis.

  • Bon ratio risque/rendement de 1:1.5.

Auparavant, j'ai tradé avec AAAFX, et actuellement, j'utilise le compte Exness Pro en raison de ses spreads serrés, de sa meilleure exécution et de ses retraits rapides.

👉 Ouvrir un compte avec Exness: Exness Pro


Aucun avis
2025.09.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 04:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 12:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.20 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 00:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 12:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 09:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.12 08:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.30 15:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 08:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 07:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 17:10
Share of trading days is too low
2025.05.09 17:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.09 16:10
Share of trading days is too low
2025.05.09 16:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.09 11:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 11:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 11:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.09 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.09 11:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Extreme RSI H1
30 USD par mois
-4%
0
0
USD
961
USD
20
0%
152
41%
99%
0.93
-0.26
USD
18%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.