Ku Yee Ern

FMlive

Ku Yee Ern
0 avis
95 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 1%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
893
Bénéfice trades:
465 (52.07%)
Perte trades:
428 (47.93%)
Meilleure transaction:
280.75 USD
Pire transaction:
-169.25 USD
Bénéfice brut:
13 528.74 USD (1 837 321 pips)
Perte brute:
-13 282.66 USD (198 899 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (372.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
571.35 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
38.14%
Charge de dépôt maximale:
36.08%
Dernier trade:
18 il y a des minutes
Trades par semaine:
57
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.12
Longs trades:
483 (54.09%)
Courts trades:
410 (45.91%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.28 USD
Bénéfice moyen:
29.09 USD
Perte moyenne:
-31.03 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-95.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-633.44 USD (7)
Croissance mensuelle:
34.77%
Prévision annuelle:
421.82%
Algo trading:
46%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 396.46 USD
Maximal:
2 048.37 USD (177.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
79.80% (1 913.12 USD)
Par fonds propres:
5.24% (64.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 302
EURJPY 163
GBPAUD 122
GBPUSD 114
EURAUD 75
XTIUSD 17
AUDJPY 16
USDJPY 16
EURUSD 14
GER40 13
NAS100 11
RobinhoodMarkets 10
CADJPY 5
GBPJPY 4
DocuSign 3
XBRUSD 2
Amazon 2
USDCAD 1
Walmart 1
Qualcomm 1
Alphabet-A 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 929
EURJPY 252
GBPAUD 380
GBPUSD -1K
EURAUD -50
XTIUSD -168
AUDJPY 106
USDJPY -196
EURUSD 35
GER40 -85
NAS100 4
RobinhoodMarkets 159
CADJPY -109
GBPJPY -55
DocuSign -9
XBRUSD 93
Amazon 2
USDCAD -28
Walmart 1
Qualcomm 1
Alphabet-A 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 23K
EURJPY 3.7K
GBPAUD 8.8K
GBPUSD -1.2K
EURAUD 1.4K
XTIUSD -1.2K
AUDJPY 1.3K
USDJPY 21
EURUSD 397
GER40 -11K
NAS100 8.5K
RobinhoodMarkets 1.6M
CADJPY -215
GBPJPY -269
DocuSign -74K
XBRUSD 3.7K
Amazon 25K
USDCAD -78
Walmart 11K
Qualcomm 13K
Alphabet-A 18K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +280.75 USD
Pire transaction: -169 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +372.61 USD
Perte consécutive maximale: -95.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
XMTrading-MT5 2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.36 × 11
PUPrime-Live
0.60 × 5
ICMarketsSC-MT5
2.07 × 59
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
3.03 × 916
GOMarketsMU-Live
3.57 × 7
FusionMarkets-Live
3.94 × 16852
XM.COM-MT5
4.07 × 246
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
RoboForex-ECN
4.56 × 609
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
Darwinex-Live
5.06 × 420
VantageInternational-Live 4
5.15 × 13
Exness-MT5Real7
5.47 × 15
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
Tickmill-Live
5.82 × 34
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
42 plus...
This is to track trading my personal trading performance.
Aucun avis
2025.09.26 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 09:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 662 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 09:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 03:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 00:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 07:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 08:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 12:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 522 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 15:09
A large drawdown may occur on the account again
