Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MonetaMarkets-Live 0.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 XMTrading-MT5 2 0.00 × 1 VantageInternational-Live 10 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real8 0.36 × 11 PUPrime-Live 0.60 × 5 ICMarketsSC-MT5 2.07 × 59 FPMarketsLLC-Live 2.96 × 28 FPMarkets-Live 3.00 × 1 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 ICMarketsSC-MT5-2 3.03 × 916 GOMarketsMU-Live 3.57 × 7 FusionMarkets-Live 3.94 × 16852 XM.COM-MT5 4.07 × 246 ForexTimeFXTM-Live01 4.15 × 155 RoboForex-ECN 4.56 × 609 GOMarketsIntl-Live 4.94 × 68 GFXSecurities-GFXSECURITIES 5.00 × 1 Darwinex-Live 5.06 × 420 VantageInternational-Live 4 5.15 × 13 Exness-MT5Real7 5.47 × 15 Exness-MT5Real12 5.67 × 18 Tickmill-Live 5.82 × 34 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 42 plus...