Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 11 0.00 × 1 RadexMarkets-Real 6 4.83 × 6 RoboForex-ProCent-2 7.50 × 2 FBS-Real-9 12.67 × 3 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou