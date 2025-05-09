SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Trade Froge GBPNZD
Koon Chung Wong

Trade Froge GBPNZD

0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 43%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
200
Bénéfice trades:
157 (78.50%)
Perte trades:
43 (21.50%)
Meilleure transaction:
57.88 USD
Pire transaction:
-44.26 USD
Bénéfice brut:
968.90 USD (34 238 pips)
Perte brute:
-542.90 USD (27 347 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (54.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
107.73 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
64.21%
Charge de dépôt maximale:
8.93%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
5.25
Longs trades:
88 (44.00%)
Courts trades:
112 (56.00%)
Facteur de profit:
1.78
Rendement attendu:
2.13 USD
Bénéfice moyen:
6.17 USD
Perte moyenne:
-12.63 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-81.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-81.14 USD (3)
Croissance mensuelle:
5.61%
Prévision annuelle:
68.07%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
81.14 USD (5.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.85% (80.82 USD)
Par fonds propres:
12.62% (127.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 66
GBPAUD 58
NZDJPY 44
EURAUD 32
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD 125
GBPAUD 189
NZDJPY 24
EURAUD 87
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD 3.3K
GBPAUD -120
NZDJPY 496
EURAUD 3.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +57.88 USD
Pire transaction: -44 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +54.07 USD
Perte consécutive maximale: -81.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
RadexMarkets-Real 6
4.83 × 6
RoboForex-ProCent-2
7.50 × 2
FBS-Real-9
12.67 × 3
Aucun avis
2025.07.17 14:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.15 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 05:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.14 16:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 15:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 03:57
Share of trading days is too low
2025.05.12 03:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.12 02:57
Share of trading days is too low
2025.05.12 02:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.09 00:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 00:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 09:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.08 09:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.08 09:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.