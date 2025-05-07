- Croissance
Trades:
1 800
Bénéfice trades:
1 376 (76.44%)
Perte trades:
424 (23.56%)
Meilleure transaction:
81.51 USD
Pire transaction:
-90.13 USD
Bénéfice brut:
3 913.40 USD (31 134 144 pips)
Perte brute:
-2 690.56 USD (22 658 856 pips)
Gains consécutifs maximales:
78 (212.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
212.33 USD (78)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
15.99%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.84
Longs trades:
1 040 (57.78%)
Courts trades:
760 (42.22%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
0.68 USD
Bénéfice moyen:
2.84 USD
Perte moyenne:
-6.35 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-180.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-242.57 USD (7)
Croissance mensuelle:
3.56%
Prévision annuelle:
43.88%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
401.11 USD
Maximal:
431.08 USD (101.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.34% (431.08 USD)
Par fonds propres:
73.44% (2 578.79 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|1539
|XAUUSDm
|143
|EURUSDm
|114
|GBPUSDm
|2
|AUDUSDm
|1
|EURCHFm
|1
|
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSDm
|895
|XAUUSDm
|155
|EURUSDm
|164
|GBPUSDm
|2
|AUDUSDm
|4
|EURCHFm
|3
|
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSDm
|8.3M
|XAUUSDm
|155K
|EURUSDm
|16K
|GBPUSDm
|226
|AUDUSDm
|388
|EURCHFm
|214
|
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
This is trend following strategy having high reward in trending market with lower risk in sideways market. This strategy is based on a highly risky trading EA. No guarantee of future results. Think carefully before copying. https://social-trading.club/strategy/110371199
