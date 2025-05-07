SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BTC GOLD FX
Pramendra

BTC GOLD FX

Pramendra
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 47%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 800
Bénéfice trades:
1 376 (76.44%)
Perte trades:
424 (23.56%)
Meilleure transaction:
81.51 USD
Pire transaction:
-90.13 USD
Bénéfice brut:
3 913.40 USD (31 134 144 pips)
Perte brute:
-2 690.56 USD (22 658 856 pips)
Gains consécutifs maximales:
78 (212.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
212.33 USD (78)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
15.99%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.84
Longs trades:
1 040 (57.78%)
Courts trades:
760 (42.22%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
0.68 USD
Bénéfice moyen:
2.84 USD
Perte moyenne:
-6.35 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-180.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-242.57 USD (7)
Croissance mensuelle:
3.56%
Prévision annuelle:
43.88%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
401.11 USD
Maximal:
431.08 USD (101.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.34% (431.08 USD)
Par fonds propres:
73.44% (2 578.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSDm 1539
XAUUSDm 143
EURUSDm 114
GBPUSDm 2
AUDUSDm 1
EURCHFm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSDm 895
XAUUSDm 155
EURUSDm 164
GBPUSDm 2
AUDUSDm 4
EURCHFm 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSDm 8.3M
XAUUSDm 155K
EURUSDm 16K
GBPUSDm 226
AUDUSDm 388
EURCHFm 214
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +81.51 USD
Pire transaction: -90 USD
Gains consécutifs maximales: 78
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +212.33 USD
Perte consécutive maximale: -180.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This is trend following strategy having high reward in trending market with lower risk in sideways market. This strategy is based on a highly risky trading EA. No guarantee of future results. Think carefully before copying. https://social-trading.club/strategy/110371199
Aucun avis
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.10 21:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 00:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 18:39
No swaps are charged on the signal account
2025.10.02 18:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 22:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 00:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 01:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 01:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 22:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 20:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 09:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 04:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 03:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 00:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BTC GOLD FX
30 USD par mois
47%
0
0
USD
4.8K
USD
28
91%
1 800
76%
100%
1.45
0.68
USD
73%
1:200
Copier

