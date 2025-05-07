SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / THPX10
Ai Jing Gao

THPX10

Ai Jing Gao
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 32%
NCESC-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 193
Bénéfice trades:
654 (54.81%)
Perte trades:
539 (45.18%)
Meilleure transaction:
1 995.00 USD
Pire transaction:
-1 539.79 USD
Bénéfice brut:
239 437.39 USD (532 585 pips)
Perte brute:
-192 751.59 USD (408 196 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (7 672.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 672.90 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
81.55%
Charge de dépôt maximale:
44.75%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
50
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
3.28
Longs trades:
553 (46.35%)
Courts trades:
640 (53.65%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
39.13 USD
Bénéfice moyen:
366.11 USD
Perte moyenne:
-357.61 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-4 981.92 USD)
Perte consécutive maximale:
-10 724.41 USD (9)
Croissance mensuelle:
-15.24%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
25.47 USD
Maximal:
14 219.98 USD (23.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.04% (6 755.82 USD)
Par fonds propres:
16.85% (1 147.58 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUBTC 539
XAUUSD 495
ETHJPY 158
XAUETH 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUBTC 51K
XAUUSD -10K
ETHJPY 5.1K
XAUETH 652
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUBTC 31K
XAUUSD -27K
ETHJPY 120K
XAUETH 77
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 995.00 USD
Pire transaction: -1 540 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +7 672.90 USD
Perte consécutive maximale: -4 981.92 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
3.34 × 56
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Aucun avis
2025.07.26 12:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 13:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 10:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 03:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 10:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 00:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 16:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.01 16:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.27 08:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 12:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:800
2025.05.12 12:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.07 10:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.07 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.07 10:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
