Ahmad Zaerofi

JY77

Ahmad Zaerofi
0 avis
Fiabilité
49 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 10%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
91
Bénéfice trades:
55 (60.43%)
Perte trades:
36 (39.56%)
Meilleure transaction:
177.75 USD
Pire transaction:
-453.12 USD
Bénéfice brut:
2 776.63 USD (118 088 pips)
Perte brute:
-2 795.79 USD (63 718 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (270.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
604.30 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
45.12%
Charge de dépôt maximale:
43.43%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
-0.02
Longs trades:
55 (60.44%)
Courts trades:
36 (39.56%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.21 USD
Bénéfice moyen:
50.48 USD
Perte moyenne:
-77.66 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-170.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-811.62 USD (4)
Croissance mensuelle:
-40.43%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
289.91 USD
Maximal:
1 104.31 USD (99.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.65% (1 104.31 USD)
Par fonds propres:
42.99% (587.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 47
GBPUSD 15
USDJPY 12
GBPJPY 8
EURUSD 8
USDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -224
GBPUSD 52
USDJPY 18
GBPJPY 113
EURUSD 17
USDCHF 5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 33K
GBPUSD 2.7K
USDJPY 4.1K
GBPJPY 12K
EURUSD 2.2K
USDCHF 506
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +177.75 USD
Pire transaction: -453 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +270.75 USD
Perte consécutive maximale: -170.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
305 plus...
Aucun avis
2025.09.22 20:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 343 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 05:57
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 04:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 03:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 22:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 04:20
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.07 20:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 00:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 15:43
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.10 12:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 05:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.09 17:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 23:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
JY77
30 USD par mois
10%
0
0
USD
1K
USD
49
0%
91
60%
45%
0.99
-0.21
USD
57%
1:200
Copier

