Frank Haas

SkalpDE40

Frank Haas
0 avis
106 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -45%
RoboForex-ECN
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 201
Bénéfice trades:
3 336 (79.40%)
Perte trades:
865 (20.59%)
Meilleure transaction:
2.23 EUR
Pire transaction:
-18.54 EUR
Bénéfice brut:
596.45 EUR (289 221 pips)
Perte brute:
-628.80 EUR (270 115 pips)
Gains consécutifs maximales:
90 (9.61 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
45.72 EUR (31)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
6.67%
Charge de dépôt maximale:
17.63%
Dernier trade:
30 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.35
Longs trades:
2 307 (54.92%)
Courts trades:
1 894 (45.08%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.01 EUR
Bénéfice moyen:
0.18 EUR
Perte moyenne:
-0.73 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-17.62 EUR)
Perte consécutive maximale:
-32.41 EUR (2)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
-1.38%
Algo trading:
9%
Prélèvement par solde:
Absolu:
65.95 EUR
Maximal:
92.71 EUR (73.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
69.37% (92.71 EUR)
Par fonds propres:
9.96% (9.52 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
.DE40Cash 3811
GBPUSD 389
.US30Cash 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
.DE40Cash 28
GBPUSD -64
.US30Cash -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
.DE40Cash 20K
GBPUSD -215
.US30Cash -522
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.23 EUR
Pire transaction: -19 EUR
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +9.61 EUR
Perte consécutive maximale: -17.62 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 9
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 13
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 3
LQD1-Live01
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 9
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
MEXIntGroup-Demo
0.00 × 5
AKDFX-Real
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 7
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 3
FBS-Real-2
0.00 × 3
Activtrades-5
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 5
Axiory-Live
0.00 × 3
EightcapLtd-Real2
0.11 × 46
RoboForexEU-ProCent
0.14 × 7
ICMarkets-Live12
0.20 × 46
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
283 plus...
DE40 Roboforex up to 1% a day via scalping
Aucun avis
2025.10.10 12:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.06 11:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 11:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 11:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 08:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 06:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 19:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 07:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 06:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 11:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 06:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 19:05
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SkalpDE40
30 USD par mois
-45%
0
0
USD
79
EUR
106
9%
4 201
79%
7%
0.94
-0.01
EUR
69%
1:100
Copier

