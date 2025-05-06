Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

CDGGlobal-Server 0.00 × 21 OxSecurities-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 6 0.00 × 5 HFMarketsGlobal-Live3 0.00 × 20 SCFMLimited-Live2 0.00 × 23 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.00 × 11 xChief-MT5 0.00 × 1 DerivSVG-Server 0.00 × 14 Deriv-Server-02 0.00 × 1 HedgeHood-MT5 0.00 × 75 FinexBisnisSolusi-Real 0.00 × 135 ICTrading-MT5-4 0.00 × 514 easyMarkets-Live 0.00 × 3 Exness-MT5Real17 0.00 × 4 BeirmanCapital-Server 0.00 × 1 EverestCM-Live 0.00 × 6 N1CapitalMarkets-Live 0.00 × 1 FocusMarkets-Real 0.00 × 2 AlpariEvrasia-MT5 0.00 × 1 AKFXFinancial-MT5Live-2 0.00 × 34 Tradestone-Real 0.00 × 10 SwissquoteLtd-Server 0.00 × 11 GerchikCo-MT5 0.00 × 38 ICMarketsEU-MT5-2 0.00 × 396 ACYSecurities-Live 0.00 × 13 153 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou