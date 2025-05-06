SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gold Trend JC
Joao Miguel Seabra Castelhano

Gold Trend JC

Joao Miguel Seabra Castelhano
0 avis
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -37%
VantageInternational-Live 20
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
144
Bénéfice trades:
99 (68.75%)
Perte trades:
45 (31.25%)
Meilleure transaction:
4.65 EUR
Pire transaction:
-24.47 EUR
Bénéfice brut:
142.88 EUR (16 831 pips)
Perte brute:
-183.15 EUR (22 282 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (18.81 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
18.81 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
23.60%
Charge de dépôt maximale:
36.47%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
-0.60
Longs trades:
89 (61.81%)
Courts trades:
55 (38.19%)
Facteur de profit:
0.78
Rendement attendu:
-0.28 EUR
Bénéfice moyen:
1.44 EUR
Perte moyenne:
-4.07 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-24.52 EUR)
Perte consécutive maximale:
-24.52 EUR (8)
Croissance mensuelle:
30.46%
Prévision annuelle:
369.56%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
56.70 EUR
Maximal:
67.20 EUR (55.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
55.77% (67.20 EUR)
Par fonds propres:
31.77% (20.70 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 111
EURUSD 30
USDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -26
EURUSD 4
USDJPY -24
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -2.5K
EURUSD 535
USDJPY -3.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.65 EUR
Pire transaction: -24 EUR
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +18.81 EUR
Perte consécutive maximale: -24.52 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 20" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 22
6.72 × 886
EA Fiable pour l'Or | Croissance Régulière | Faible Drawdown

Profitez d’un signal efficace piloté par un EA performant, conçu pour suivre les tendances de l’or (XAUUSD). Grâce à une gestion du risque rigoureuse, cet EA assure des profits réguliers avec un drawdown très limité.
Aucun avis
2025.08.11 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 23:16
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.16 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 16:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 15:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 00:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 01:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.16 03:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.16 02:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 09:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.13 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 12:45
Share of trading days is too low
2025.05.06 12:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.06 12:24
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 12:24
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 11:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.06 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.06 11:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold Trend JC
30 USD par mois
-37%
0
0
USD
70
EUR
21
100%
144
68%
24%
0.78
-0.28
EUR
56%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.