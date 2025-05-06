SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ASQ Apex AI
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi

ASQ Apex AI

Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 44%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 449
Bénéfice trades:
862 (59.48%)
Perte trades:
587 (40.51%)
Meilleure transaction:
311.68 USD
Pire transaction:
-196.32 USD
Bénéfice brut:
4 454.21 USD (2 500 283 pips)
Perte brute:
-3 413.51 USD (2 186 902 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (43.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
744.89 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
31.35%
Charge de dépôt maximale:
109.19%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
1.13
Longs trades:
921 (63.56%)
Courts trades:
528 (36.44%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
0.72 USD
Bénéfice moyen:
5.17 USD
Perte moyenne:
-5.82 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-2.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-525.81 USD (6)
Croissance mensuelle:
6.70%
Prévision annuelle:
83.49%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.09 USD
Maximal:
923.73 USD (48.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.60% (923.73 USD)
Par fonds propres:
68.06% (479.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 1313
US30m 136
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 1K
US30m 36
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 310K
US30m 3.6K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +311.68 USD
Pire transaction: -196 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +43.24 USD
Perte consécutive maximale: -2.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

AI-driven trading, dynamic risk control, auto-close on reversals—delivering consistent, high-potential returns


Aucun avis
2025.09.22 02:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 07:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 01:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 14:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 06:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 19:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.09 08:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 20:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 09:15
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 04:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 06:19
No swaps are charged on the signal account
2025.07.03 12:45
A large drawdown may occur on the account again
