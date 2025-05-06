Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 2 ForexTimeFXTM-Live01 0.00 × 2 XMGlobal-MT5 5 0.00 × 23 XMGlobal-MT5 6 0.03 × 66 TitanFX-MT5-01 0.09 × 32 XMAU-MT5 0.33 × 6 PlexyTrade-Server01 0.42 × 108 XMGlobal-MT5 4 1.16 × 1280 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou