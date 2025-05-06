SignauxSections
Ayub Kiprop

SENTINEL

Ayub Kiprop
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
XMGlobal-MT5 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 037
Bénéfice trades:
587 (56.60%)
Perte trades:
450 (43.39%)
Meilleure transaction:
140.31 USD
Pire transaction:
-241.69 USD
Bénéfice brut:
4 708.16 USD (13 139 595 pips)
Perte brute:
-4 332.27 USD (491 064 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (315.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
315.25 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
74.53%
Charge de dépôt maximale:
5.94%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
0.56
Longs trades:
666 (64.22%)
Courts trades:
371 (35.78%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.36 USD
Bénéfice moyen:
8.02 USD
Perte moyenne:
-9.63 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-81.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-528.34 USD (4)
Croissance mensuelle:
-5.09%
Prévision annuelle:
-61.79%
Algo trading:
19%
Prélèvement par solde:
Absolu:
362.27 USD
Maximal:
673.72 USD (31.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.60% (673.72 USD)
Par fonds propres:
23.44% (621.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 889
EURUSD 19
US100Cash 14
USDJPY 13
GBPUSD 10
GBPJPY 8
BTCUSD 4
AUDJPY 2
USDCAD 2
EURJPY 1
OILCash 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 1.3K
EURUSD 11
US100Cash 20
USDJPY -21
GBPUSD -5
GBPJPY 0
BTCUSD 4
AUDJPY -1
USDCAD 7
EURJPY -4
OILCash -11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 124K
EURUSD 1.2K
US100Cash 21K
USDJPY -2.8K
GBPUSD -465
GBPJPY -321
BTCUSD 54K
AUDJPY -140
USDCAD 1K
EURJPY -522
OILCash -1.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 23
XMGlobal-MT5 6
0.03 × 66
TitanFX-MT5-01
0.09 × 32
XMAU-MT5
0.33 × 6
PlexyTrade-Server01
0.42 × 108
XMGlobal-MT5 4
1.16 × 1280
Aucun avis
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 18:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 18:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 07:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 13:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 04:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 02:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 03:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 03:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 15:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 06:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 19:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 18:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 18:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SENTINEL
30 USD par mois
12%
0
0
USD
2.9K
USD
23
19%
1 037
56%
75%
1.08
0.36
USD
25%
1:500
Copier

