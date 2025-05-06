SignauxSections
I Kadek Adi Kamajaya

TNT77

I Kadek Adi Kamajaya
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 -0%
OctaFX-Real9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
49
Bénéfice trades:
18 (36.73%)
Perte trades:
31 (63.27%)
Meilleure transaction:
42.73 USD
Pire transaction:
-20.85 USD
Bénéfice brut:
368.76 USD (41 232 pips)
Perte brute:
-371.99 USD (368 867 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (74.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
122.83 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
36.98%
Charge de dépôt maximale:
26.80%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.02
Longs trades:
26 (53.06%)
Courts trades:
23 (46.94%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.07 USD
Bénéfice moyen:
20.49 USD
Perte moyenne:
-12.00 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-140.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-140.46 USD (12)
Croissance mensuelle:
37.33%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
202.58 USD
Maximal:
203.04 USD (28.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.04% (203.04 USD)
Par fonds propres:
38.96% (96.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 30
BTCUSD 9
GBPUSD 6
AUDJPY 2
USDJPY 1
USDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 99
BTCUSD -57
GBPUSD -36
AUDJPY -9
USDJPY -4
USDCAD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 9.9K
BTCUSD -335K
GBPUSD -1.8K
AUDJPY -660
USDJPY -310
USDCAD 245
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +42.73 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +74.29 USD
Perte consécutive maximale: -140.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
KeyToMarkets-Live
0.00 × 10
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
Exness-Real18
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 17
RoboForex-ECN
0.00 × 42
BlackBullMarkets-Live
0.11 × 9
RoboForex-ECN-2
0.14 × 14
XMGlobal-Real 9
0.21 × 19
ICMarketsSC-Live31
0.23 × 160
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.24 × 254
OctaFX-Real7
0.29 × 7
Axi-US03-Live
0.37 × 210
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ICMarketsSC-Live12
0.40 × 5
EGlobal-Cent4
1.39 × 18
Tickmill-Live09
1.63 × 383
Hello, I am a trader with market structure based analysis, using stoploss, because not all analysis will work 100%, enjoy subscribing
Aucun avis
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 15:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 17:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.19 16:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 00:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.10 08:38
Share of trading days is too low
2025.08.10 08:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.10 02:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.10 02:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.10 02:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.10 02:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.15 10:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.12 07:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.12 06:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.12 05:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.12 04:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 17:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 06:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.