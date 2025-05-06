SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Sumber Rezeki Gold
Rizki Maulana

Sumber Rezeki Gold

Rizki Maulana
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 22%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
939
Bénéfice trades:
727 (77.42%)
Perte trades:
212 (22.58%)
Meilleure transaction:
1 174.95 USD
Pire transaction:
-343.50 USD
Bénéfice brut:
9 134.84 USD (275 887 pips)
Perte brute:
-5 859.43 USD (329 354 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (117.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 736.04 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
83.94%
Charge de dépôt maximale:
21.83%
Dernier trade:
17 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
2.21
Longs trades:
939 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.56
Rendement attendu:
3.49 USD
Bénéfice moyen:
12.57 USD
Perte moyenne:
-27.64 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-1 480.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 480.75 USD (7)
Croissance mensuelle:
2.81%
Prévision annuelle:
34.90%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
876.21 USD
Maximal:
1 480.75 USD (8.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.98% (1 480.75 USD)
Par fonds propres:
30.90% (5 095.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 939
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -53K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 174.95 USD
Pire transaction: -344 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +117.92 USD
Perte consécutive maximale: -1 480.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
Aucun avis
2025.09.15 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 13:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 07:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.30 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 05:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.06.23 06:41
No swaps are charged on the signal account
2025.06.17 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 18:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 09:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 01:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 14:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Sumber Rezeki Gold
50 USD par mois
22%
0
0
USD
18K
USD
19
100%
939
77%
84%
1.55
3.49
USD
31%
1:200
