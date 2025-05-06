SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Simple Simple
Markus

Simple Simple

Markus
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
412
Bénéfice trades:
223 (54.12%)
Perte trades:
189 (45.87%)
Meilleure transaction:
34.42 USD
Pire transaction:
-76.59 USD
Bénéfice brut:
939.74 USD (36 390 pips)
Perte brute:
-1 106.72 USD (38 686 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (64.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
64.30 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
67.25%
Charge de dépôt maximale:
31.69%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
-0.40
Longs trades:
281 (68.20%)
Courts trades:
131 (31.80%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-0.41 USD
Bénéfice moyen:
4.21 USD
Perte moyenne:
-5.86 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-75.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-216.90 USD (7)
Croissance mensuelle:
-15.48%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
215.69 USD
Maximal:
419.06 USD (59.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.85% (419.06 USD)
Par fonds propres:
63.04% (907.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 358
XAUUSD 32
EURUSD 17
EURGBP 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -15
XAUUSD -68
EURUSD -70
EURGBP -14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 5.2K
XAUUSD -6.1K
EURUSD -263
EURGBP -1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.42 USD
Pire transaction: -77 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +64.30 USD
Perte consécutive maximale: -75.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
FXPIG-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
VantageInternational-Live 4
0.97 × 87
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Hankotrade-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real10
1.00 × 3
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsEU-MT5-4
1.51 × 185
Forex.com-Live 536
1.56 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
1.66 × 7850
itexsys-Platform
1.67 × 3
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.07 × 188
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
73 plus...
Minimum 500 USD

Target 5-10% /monthly

Aucun avis
2025.09.23 11:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 19:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 16:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 05:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 05:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 10:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 07:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 11:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 07:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 01:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.25 09:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 08:03
Share of days for 80% of growth is too low
