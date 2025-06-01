SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gold ECN800
Raphael Okonkwo

Gold ECN800

Raphael Okonkwo
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 208%
FBS-Real-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
198
Bénéfice trades:
137 (69.19%)
Perte trades:
61 (30.81%)
Meilleure transaction:
312.54 USD
Pire transaction:
-183.00 USD
Bénéfice brut:
2 940.57 USD (60 886 pips)
Perte brute:
-1 255.66 USD (51 707 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (307.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
590.35 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
25.93%
Charge de dépôt maximale:
67.17%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
5.12
Longs trades:
105 (53.03%)
Courts trades:
93 (46.97%)
Facteur de profit:
2.34
Rendement attendu:
8.51 USD
Bénéfice moyen:
21.46 USD
Perte moyenne:
-20.58 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-305.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-329.28 USD (5)
Croissance mensuelle:
37.40%
Prévision annuelle:
453.82%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
329.28 USD (17.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.56% (305.62 USD)
Par fonds propres:
44.72% (764.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 196
archived 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
archived 576
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 9.2K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +312.54 USD
Pire transaction: -183 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +307.22 USD
Perte consécutive maximale: -305.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 plus...
Le signal Gold Plus fonctionne avec une structure de marché avancée et des filtres de tendance. Le montant requis pour commencer à trader correspond approximativement au niveau de capital du signal ; cependant, si vous souhaitez investir moins, veuillez consulter mon autre signal dans la galerie.

Avertissement :
Le trading de CFD et de forex est un produit à effet de levier, et votre capital peut être exposé à des risques. Le trading de CFD et de forex peut ne pas convenir à tous. Ne prenez pas de risques supérieurs à vos pertes ; n'hésitez pas à contacter votre conseiller financier.

Aucun avis
2025.08.12 17:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.06 09:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.04 08:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.04 02:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.04 01:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.03 15:00
Share of trading days is too low
2025.06.03 15:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.03 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 15:00
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.01 13:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 13:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 13:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.01 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.01 13:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.01 13:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 26 days
