- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
198
Bénéfice trades:
137 (69.19%)
Perte trades:
61 (30.81%)
Meilleure transaction:
312.54 USD
Pire transaction:
-183.00 USD
Bénéfice brut:
2 940.57 USD (60 886 pips)
Perte brute:
-1 255.66 USD (51 707 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (307.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
590.35 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
25.93%
Charge de dépôt maximale:
67.17%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
5.12
Longs trades:
105 (53.03%)
Courts trades:
93 (46.97%)
Facteur de profit:
2.34
Rendement attendu:
8.51 USD
Bénéfice moyen:
21.46 USD
Perte moyenne:
-20.58 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-305.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-329.28 USD (5)
Croissance mensuelle:
37.40%
Prévision annuelle:
453.82%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
329.28 USD (17.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.56% (305.62 USD)
Par fonds propres:
44.72% (764.25 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|196
|archived
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.1K
|archived
|576
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|9.2K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +312.54 USD
Pire transaction: -183 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +307.22 USD
Perte consécutive maximale: -305.62 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
84 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Le signal Gold Plus fonctionne avec une structure de marché avancée et des filtres de tendance. Le montant requis pour commencer à trader correspond approximativement au niveau de capital du signal ; cependant, si vous souhaitez investir moins, veuillez consulter mon autre signal dans la galerie.
Avertissement :
Le trading de CFD et de forex est un produit à effet de levier, et votre capital peut être exposé à des risques. Le trading de CFD et de forex peut ne pas convenir à tous. Ne prenez pas de risques supérieurs à vos pertes ; n'hésitez pas à contacter votre conseiller financier.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
208%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
17
98%
198
69%
26%
2.34
8.51
USD
USD
45%
1:500