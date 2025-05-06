SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Sang86 XAU
Al Inhu Aghnia Sang

Sang86 XAU

Al Inhu Aghnia Sang
0 avis
Fiabilité
50 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 69%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
233
Bénéfice trades:
97 (41.63%)
Perte trades:
136 (58.37%)
Meilleure transaction:
209.68 USD
Pire transaction:
-153.73 USD
Bénéfice brut:
6 526.09 USD (295 032 pips)
Perte brute:
-5 730.12 USD (219 789 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (938.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
938.36 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
72.69%
Charge de dépôt maximale:
1.58%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.65
Longs trades:
127 (54.51%)
Courts trades:
106 (45.49%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
3.42 USD
Bénéfice moyen:
67.28 USD
Perte moyenne:
-42.13 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-147.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 069.75 USD (9)
Croissance mensuelle:
15.98%
Prévision annuelle:
193.84%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
156.06 USD
Maximal:
1 223.93 USD (38.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.14% (1 223.93 USD)
Par fonds propres:
10.50% (44.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_MRG 195
NZDUSD_MRG 9
EURUSD_MRG 6
GBPJPY_MRG 6
GBPUSD_MRG 5
USDCAD_MRG 4
EURJPY_MRG 3
USDJPY_MRG 2
USDCHF_MRG 1
CADJPY_MRG 1
CHFJPY_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG 866
NZDUSD_MRG -39
EURUSD_MRG 49
GBPJPY_MRG -56
GBPUSD_MRG -42
USDCAD_MRG -42
EURJPY_MRG 66
USDJPY_MRG -7
USDCHF_MRG 2
CADJPY_MRG 20
CHFJPY_MRG -21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG 78K
NZDUSD_MRG -441
EURUSD_MRG 944
GBPJPY_MRG -3.7K
GBPUSD_MRG -921
USDCAD_MRG -1.3K
EURJPY_MRG 3K
USDJPY_MRG 1
USDCHF_MRG 54
CADJPY_MRG 1K
CHFJPY_MRG -1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +209.68 USD
Pire transaction: -154 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +938.36 USD
Perte consécutive maximale: -147.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.07.12 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 19:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.29 22:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.25 07:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 14:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 02:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 12:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 206 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 04:30
Share of trading days is too low
2025.05.08 04:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 05:07
Trading operations on the account were performed for only 31 days. This comprises 15.27% of days out of the 203 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Sang86 XAU
30 USD par mois
69%
0
0
USD
2.5K
USD
50
0%
233
41%
73%
1.13
3.42
USD
30%
1:500
Copier

