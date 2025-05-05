SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AUDUSD Bot
Neil Robertson

AUDUSD Bot

Neil Robertson
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 20%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
49
Bénéfice trades:
43 (87.75%)
Perte trades:
6 (12.24%)
Meilleure transaction:
5 636.59 AUD
Pire transaction:
-5 548.64 AUD
Bénéfice brut:
38 585.37 AUD (8 140 pips)
Perte brute:
-11 664.82 AUD (1 604 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (2 688.58 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
22 478.99 AUD (4)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
14.79%
Charge de dépôt maximale:
9.19%
Dernier trade:
31 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
3.80
Longs trades:
9 (18.37%)
Courts trades:
40 (81.63%)
Facteur de profit:
3.31
Rendement attendu:
549.40 AUD
Bénéfice moyen:
897.33 AUD
Perte moyenne:
-1 944.14 AUD
Pertes consécutives maximales:
4 (-5 387.17 AUD)
Perte consécutive maximale:
-5 548.64 AUD (1)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
64.56 AUD
Maximal:
7 078.13 AUD (6.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.35% (6 958.97 AUD)
Par fonds propres:
11.62% (13 517.18 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 20K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 6.5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 636.59 AUD
Pire transaction: -5 549 AUD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +2 688.58 AUD
Perte consécutive maximale: -5 387.17 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.38 × 24
ICMarketsSC-MT5-2
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.83 × 6
VantageFX-Live
0.88 × 8
Darwinex-Live
1.00 × 1
Alpari-MT5
1.00 × 1
Exness-MT5Real
1.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.25 × 1662
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
XM.COM-MT5
5.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live02
6.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
8.22 × 18
XMGlobal-MT5
10.00 × 1
This signal is generated from a bot which has been developed for use with AUDUSD over 3 years.

I have recorded my own AUDUSD tick data from Pepperstone since June 2024. This data has been used to extensively test and optimise the trading bot.

I live in Australia and am privy to fast and comprehensive news regarding the economic situation in Australia, which helps me to continuously adapt and adjust the trading bot settings. The broker is Pepperstone, with an average spread of only 2 pips on a razor account.

This signal is ideal for forex investors interested in diversifying exposure away from the major European and Asian currency pairs.


Recommended broker: Pepperstone

Recommended account type: Razor

Recommended leverage: 1:500

Aucun avis
2025.10.02 11:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 01:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 08:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 05:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 21:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.78% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 04:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 00:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 20:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 13:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 15:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.16 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 04:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 12:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 04:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 14:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
