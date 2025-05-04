- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
736
Bénéfice trades:
432 (58.69%)
Perte trades:
304 (41.30%)
Meilleure transaction:
8 564.04 HKD
Pire transaction:
-2 270.03 HKD
Bénéfice brut:
126 409.88 HKD (1 556 399 pips)
Perte brute:
-100 029.50 HKD (1 275 444 pips)
Gains consécutifs maximales:
56 (1 835.55 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
11 402.77 HKD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
14.90%
Charge de dépôt maximale:
18.19%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
2.06
Longs trades:
494 (67.12%)
Courts trades:
242 (32.88%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
35.84 HKD
Bénéfice moyen:
292.62 HKD
Perte moyenne:
-329.04 HKD
Pertes consécutives maximales:
23 (-2 021.57 HKD)
Perte consécutive maximale:
-6 877.85 HKD (8)
Croissance mensuelle:
16.16%
Prévision annuelle:
195.70%
Algo trading:
50%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 083.56 HKD
Maximal:
12 784.73 HKD (48.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.17% (12 784.73 HKD)
Par fonds propres:
22.00% (2 090.38 HKD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|674
|BTCUSD
|53
|XAGAUD
|2
|USDJPY
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|4.3K
|BTCUSD
|-480
|XAGAUD
|-4
|USDJPY
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|39K
|BTCUSD
|-797K
|XAGAUD
|-56
|USDJPY
|-3
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +8 564.04 HKD
Pire transaction: -2 270 HKD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +1 835.55 HKD
Perte consécutive maximale: -2 021.57 HKD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.55 × 33
|
Exness-MT5Real10
|0.60 × 5
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.51 × 8520
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
