SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gold Trend01
Gar Hoe Gary Au

Gold Trend01

Gar Hoe Gary Au
0 avis
Fiabilité
21 semaines
1 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 319%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
736
Bénéfice trades:
432 (58.69%)
Perte trades:
304 (41.30%)
Meilleure transaction:
8 564.04 HKD
Pire transaction:
-2 270.03 HKD
Bénéfice brut:
126 409.88 HKD (1 556 399 pips)
Perte brute:
-100 029.50 HKD (1 275 444 pips)
Gains consécutifs maximales:
56 (1 835.55 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
11 402.77 HKD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
14.90%
Charge de dépôt maximale:
18.19%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
2.06
Longs trades:
494 (67.12%)
Courts trades:
242 (32.88%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
35.84 HKD
Bénéfice moyen:
292.62 HKD
Perte moyenne:
-329.04 HKD
Pertes consécutives maximales:
23 (-2 021.57 HKD)
Perte consécutive maximale:
-6 877.85 HKD (8)
Croissance mensuelle:
16.16%
Prévision annuelle:
195.70%
Algo trading:
50%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 083.56 HKD
Maximal:
12 784.73 HKD (48.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.17% (12 784.73 HKD)
Par fonds propres:
22.00% (2 090.38 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 674
BTCUSD 53
XAGAUD 2
USDJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4.3K
BTCUSD -480
XAGAUD -4
USDJPY 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 39K
BTCUSD -797K
XAGAUD -56
USDJPY -3
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8 564.04 HKD
Pire transaction: -2 270 HKD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +1 835.55 HKD
Perte consécutive maximale: -2 021.57 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.55 × 33
Exness-MT5Real10
0.60 × 5
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.51 × 8520
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
65 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 14:35
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.17% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 18:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 09:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 21:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 14:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 02:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 01:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 13:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 10:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.30 08:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 01:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 15:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 04:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold Trend01
999 USD par mois
319%
1
0
USD
32K
HKD
21
50%
736
58%
15%
1.26
35.84
HKD
43%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.