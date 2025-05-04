SignauxSections
Chan Mun Keng

Stable GJ BTC

Chan Mun Keng
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 69 USD par mois
croissance depuis 2025 273%
JustMarkets-Live2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
208
Bénéfice trades:
144 (69.23%)
Perte trades:
64 (30.77%)
Meilleure transaction:
39.02 USD
Pire transaction:
-19.87 USD
Bénéfice brut:
520.97 USD (1 516 308 pips)
Perte brute:
-228.48 USD (499 432 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (26.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
40.02 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
36.47%
Charge de dépôt maximale:
112.26%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
8.16
Longs trades:
106 (50.96%)
Courts trades:
102 (49.04%)
Facteur de profit:
2.28
Rendement attendu:
1.41 USD
Bénéfice moyen:
3.62 USD
Perte moyenne:
-3.57 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-32.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-34.23 USD (2)
Croissance mensuelle:
35.68%
Prévision annuelle:
432.88%
Algo trading:
1%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.76 USD
Maximal:
35.83 USD (13.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.77% (32.90 USD)
Par fonds propres:
74.75% (150.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY.s 145
BTCUSD.s 63
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY.s 134
BTCUSD.s 158
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY.s 3.2K
BTCUSD.s 1M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +39.02 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +26.75 USD
Perte consécutive maximale: -32.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "JustMarkets-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Manual trading on GBPJPY and BTCUSD. Telegram: cmk96
Aucun avis
2025.07.21 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 11:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.26 04:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.25 05:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 04:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.21 09:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.21 03:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 09:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 03:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 00:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 18:45
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 17:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 13:39
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 03:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 02:04
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 20:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 16:47
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
