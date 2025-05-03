📌 Description du Signal :

Bienvenue sur SouthEast FX | Démarrage Précis 2K – ce signal repose sur l’EA South East, éprouvé et conçu pour exploiter les inefficiences du marché sur la base des mouvements de prix, de la volatilité et de filtres temporels. L’EA fonctionne de manière entièrement automatisée, sans indicateurs, et a été développé pour un trading précis et systématique sur plusieurs symboles simultanément.

📊 Aperçu de la Stratégie :

South East EA repose sur un algorithme unique qui identifie les phases du marché dans lesquelles les écarts de prix et les retournements sont statistiquement favorables. Il utilise des ordres en attente pour réagir précisément aux mouvements et combine des mécanismes de réentrée avec des ajustements dynamiques de TP/SL – sans approche martingale classique. Le logiciel prend également en compte la volatilité du marché, les périodes de temps et le comportement symbiotique des symboles pour générer des entrées intelligentes.

⚙️ Configuration du Signal :

Ce compte est configuré de manière conservatrice avec un capital initial de 2 000 USD. Pour limiter le risque global, l’EA est réglé pour ne pas dépasser 5 symboles négociés simultanément. Cela garantit un bon équilibre entre opportunité et sécurité.

💡 Objectif :

Ce signal s’adresse aux investisseurs à long terme qui misent sur un trading algorithmique avec une logique claire. L’objectif est une croissance continue et stable du capital avec une gestion professionnelle des risques et de l’exposition.

📎 Remarque :

Le compte est surveillé activement. En cas de performance positive, des augmentations de capital et des extensions sont prévues.



