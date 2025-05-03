- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|186
|USDCHF
|173
|USDCAD
|137
|GBPUSD
|136
|EURAUD
|102
|GBPCAD
|71
|GBPAUD
|68
|EURNZD
|63
|AUDCHF
|50
|XAGUSD
|46
|AUDCAD
|39
|NZDUSD
|24
|NZDCHF
|19
|AUDJPY
|9
|CADCHF
|8
|USDJPY
|6
|EURCAD
|5
|GBPJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|479
|USDCHF
|302
|USDCAD
|158
|GBPUSD
|223
|EURAUD
|107
|GBPCAD
|83
|GBPAUD
|76
|EURNZD
|78
|AUDCHF
|58
|XAGUSD
|669
|AUDCAD
|42
|NZDUSD
|71
|NZDCHF
|22
|AUDJPY
|13
|CADCHF
|6
|USDJPY
|10
|EURCAD
|3
|GBPJPY
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|23K
|USDCHF
|13K
|USDCAD
|16K
|GBPUSD
|9.2K
|EURAUD
|12K
|GBPCAD
|6.7K
|GBPAUD
|5.7K
|EURNZD
|-23K
|AUDCHF
|-1.4K
|XAGUSD
|266
|AUDCAD
|5.7K
|NZDUSD
|5.3K
|NZDCHF
|1.1K
|AUDJPY
|1.7K
|CADCHF
|313
|USDJPY
|697
|EURCAD
|276
|GBPJPY
|398
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.36 × 447
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
RoboForex-ECN
|0.46 × 702
|
ThreeTrader-Live
|0.55 × 249
|
ICMarketsSC-Live11
|0.61 × 242
|
VantageInternational-Live 14
|0.63 × 19
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.78 × 114
|
ICMarketsSC-Live19
|0.88 × 107
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
TitanFX-06
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live08
|1.08 × 155
|
DooPrime-Live 2
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 18
|
Darwinex-Live
|1.50 × 4
📌 Description du Signal :
Bienvenue sur SouthEast FX | Démarrage Précis 2K – ce signal repose sur l’EA South East, éprouvé et conçu pour exploiter les inefficiences du marché sur la base des mouvements de prix, de la volatilité et de filtres temporels. L’EA fonctionne de manière entièrement automatisée, sans indicateurs, et a été développé pour un trading précis et systématique sur plusieurs symboles simultanément.
📊 Aperçu de la Stratégie :
South East EA repose sur un algorithme unique qui identifie les phases du marché dans lesquelles les écarts de prix et les retournements sont statistiquement favorables. Il utilise des ordres en attente pour réagir précisément aux mouvements et combine des mécanismes de réentrée avec des ajustements dynamiques de TP/SL – sans approche martingale classique. Le logiciel prend également en compte la volatilité du marché, les périodes de temps et le comportement symbiotique des symboles pour générer des entrées intelligentes.
⚙️ Configuration du Signal :
Ce compte est configuré de manière conservatrice avec un capital initial de 2 000 USD. Pour limiter le risque global, l’EA est réglé pour ne pas dépasser 5 symboles négociés simultanément. Cela garantit un bon équilibre entre opportunité et sécurité.
💡 Objectif :
Ce signal s’adresse aux investisseurs à long terme qui misent sur un trading algorithmique avec une logique claire. L’objectif est une croissance continue et stable du capital avec une gestion professionnelle des risques et de l’exposition.
📎 Remarque :
Le compte est surveillé activement. En cas de performance positive, des augmentations de capital et des extensions sont prévues.