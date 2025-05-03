SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SouthEast FX 2K Precision Start
Pitt Petruschke

SouthEast FX 2K Precision Start

Pitt Petruschke
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 108%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 145
Bénéfice trades:
824 (71.96%)
Perte trades:
321 (28.03%)
Meilleure transaction:
133.34 USD
Pire transaction:
-98.38 USD
Bénéfice brut:
4 106.60 USD (215 885 pips)
Perte brute:
-1 705.90 USD (139 637 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (45.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
316.98 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
99.07%
Charge de dépôt maximale:
9.93%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
24.38
Longs trades:
475 (41.48%)
Courts trades:
670 (58.52%)
Facteur de profit:
2.41
Rendement attendu:
2.10 USD
Bénéfice moyen:
4.98 USD
Perte moyenne:
-5.31 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-1.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-98.47 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.76%
Prévision annuelle:
10.10%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.72 USD
Maximal:
98.47 USD (3.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.11% (98.47 USD)
Par fonds propres:
53.17% (2 871.42 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 186
USDCHF 173
USDCAD 137
GBPUSD 136
EURAUD 102
GBPCAD 71
GBPAUD 68
EURNZD 63
AUDCHF 50
XAGUSD 46
AUDCAD 39
NZDUSD 24
NZDCHF 19
AUDJPY 9
CADCHF 8
USDJPY 6
EURCAD 5
GBPJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 479
USDCHF 302
USDCAD 158
GBPUSD 223
EURAUD 107
GBPCAD 83
GBPAUD 76
EURNZD 78
AUDCHF 58
XAGUSD 669
AUDCAD 42
NZDUSD 71
NZDCHF 22
AUDJPY 13
CADCHF 6
USDJPY 10
EURCAD 3
GBPJPY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 23K
USDCHF 13K
USDCAD 16K
GBPUSD 9.2K
EURAUD 12K
GBPCAD 6.7K
GBPAUD 5.7K
EURNZD -23K
AUDCHF -1.4K
XAGUSD 266
AUDCAD 5.7K
NZDUSD 5.3K
NZDCHF 1.1K
AUDJPY 1.7K
CADCHF 313
USDJPY 697
EURCAD 276
GBPJPY 398
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.36 × 447
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
RoboForex-ECN
0.46 × 702
ThreeTrader-Live
0.55 × 249
ICMarketsSC-Live11
0.61 × 242
VantageInternational-Live 14
0.63 × 19
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.78 × 114
ICMarketsSC-Live19
0.88 × 107
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
TitanFX-06
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.08 × 155
DooPrime-Live 2
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live10
1.28 × 18
Darwinex-Live
1.50 × 4
57 plus...
📌 Description du Signal :
Bienvenue sur SouthEast FX | Démarrage Précis 2K – ce signal repose sur l’EA South East, éprouvé et conçu pour exploiter les inefficiences du marché sur la base des mouvements de prix, de la volatilité et de filtres temporels. L’EA fonctionne de manière entièrement automatisée, sans indicateurs, et a été développé pour un trading précis et systématique sur plusieurs symboles simultanément.

📊 Aperçu de la Stratégie :
South East EA repose sur un algorithme unique qui identifie les phases du marché dans lesquelles les écarts de prix et les retournements sont statistiquement favorables. Il utilise des ordres en attente pour réagir précisément aux mouvements et combine des mécanismes de réentrée avec des ajustements dynamiques de TP/SL – sans approche martingale classique. Le logiciel prend également en compte la volatilité du marché, les périodes de temps et le comportement symbiotique des symboles pour générer des entrées intelligentes.

⚙️ Configuration du Signal :
Ce compte est configuré de manière conservatrice avec un capital initial de 2 000 USD. Pour limiter le risque global, l’EA est réglé pour ne pas dépasser 5 symboles négociés simultanément. Cela garantit un bon équilibre entre opportunité et sécurité.

💡 Objectif :
Ce signal s’adresse aux investisseurs à long terme qui misent sur un trading algorithmique avec une logique claire. L’objectif est une croissance continue et stable du capital avec une gestion professionnelle des risques et de l’exposition.

📎 Remarque :
Le compte est surveillé activement. En cas de performance positive, des augmentations de capital et des extensions sont prévues.


Aucun avis
2025.09.25 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.18 05:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 15:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 10:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 05:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 02:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 00:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 04:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 21:59
No swaps are charged
2025.07.17 21:59
No swaps are charged
2025.07.08 08:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.26 05:58
No swaps are charged on the signal account
