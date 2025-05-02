- Croissance
- Valeur du portefeuille
- Fonds propres
- Portefeuille
- Prélèvement
Trades:
1 329
Bénéfice trades:
564 (42.43%)
Perte trades:
765 (57.56%)
Meilleure transaction:
10 335.97 RUB
Pire transaction:
-7 886.50 RUB
Bénéfice brut:
361 385.62 RUB (421 912 pips)
Perte brute:
-400 285.36 RUB (143 395 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (1 997.89 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
25 514.97 RUB (11)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.09%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
-0.50
Longs trades:
642 (48.31%)
Courts trades:
687 (51.69%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-29.27 RUB
Bénéfice moyen:
640.75 RUB
Perte moyenne:
-523.25 RUB
Pertes consécutives maximales:
24 (-30 446.01 RUB)
Perte consécutive maximale:
-30 446.01 RUB (24)
Croissance mensuelle:
4.45%
Prévision annuelle:
54.04%
Algo trading:
68%
Prélèvement par solde:
Absolu:
53 219.64 RUB
Maximal:
77 612.00 RUB (192.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.57% (74 275.96 RUB)
Par fonds propres:
6.22% (21 306.41 RUB)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|SiU5
|127
|SiM5
|118
|SRM5
|102
|BRM5
|97
|NGK4
|92
|NGJ5
|82
|NGN5
|67
|NGK5
|56
|MXU5
|50
|BRK5
|38
|RIM5
|33
|NGQ5
|33
|GDM5
|32
|NGZ3
|27
|SRU5
|27
|PTZ3
|25
|BRM4
|25
|RIU5
|25
|NGU3
|21
|SiM3
|19
|SRM3
|17
|BRJ4
|17
|GDM3
|16
|NGU5
|16
|NGV3
|14
|BRG4
|13
|BRU3
|12
|NGH4
|10
|NGJ4
|10
|NGM5
|10
|RIM3
|9
|GDH4
|9
|GDU5
|8
|NGQ3
|7
|BRF4
|7
|MXZ5
|6
|SiZ5
|6
|GDU3
|5
|PTU3
|5
|NGN3
|4
|SRZ3
|4
|GDZ3
|4
|NGG4
|4
|BRN5
|3
|BRU5
|3
|BRH4
|2
|GDM4
|2
|RIM4
|2
|NGM4
|2
|SiU3
|1
|SRU3
|1
|USD
|1
|NGX3
|1
|TTZ3
|1
|SGZH
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|SiU5
|-282
|SiM5
|73
|SRM5
|-68
|BRM5
|-71
|NGK4
|20
|NGJ5
|87
|NGN5
|-120
|NGK5
|139
|MXU5
|-570
|BRK5
|73
|RIM5
|-217
|NGQ5
|203
|GDM5
|-25
|NGZ3
|-32
|SRU5
|-2
|PTZ3
|-43
|BRM4
|55
|RIU5
|-56
|NGU3
|-36
|SiM3
|21
|SRM3
|17
|BRJ4
|-72
|GDM3
|220
|NGU5
|4
|NGV3
|25
|BRG4
|-15
|BRU3
|-11
|NGH4
|-20
|NGJ4
|-19
|NGM5
|-39
|RIM3
|-61
|GDH4
|-18
|GDU5
|25
|NGQ3
|-1
|BRF4
|4
|MXZ5
|41
|SiZ5
|-22
|GDU3
|23
|PTU3
|94
|NGN3
|-4
|SRZ3
|0
|GDZ3
|26
|NGG4
|-12
|BRN5
|7
|BRU5
|32
|BRH4
|-7
|GDM4
|-6
|RIM4
|-7
|NGM4
|-31
|SiU3
|-1
|SRU3
|-10
|USD
|0
|NGX3
|48
|TTZ3
|-6
|SGZH
|4
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|SiU5
|-4.5K
|SiM5
|2.7K
|SRM5
|-2.6K
|BRM5
|-310
|NGK4
|-290
|NGJ5
|632
|NGN5
|-575
|NGK5
|379
|MXU5
|-21K
|BRK5
|333
|RIM5
|-8.1K
|NGQ5
|-91
|GDM5
|-204
|NGZ3
|122
|SRU5
|-98
|PTZ3
|-531
|BRM4
|364
|RIU5
|-2.1K
|NGU3
|-92
|SiM3
|1.5K
|SRM3
|258
|BRJ4
|-319
|GDM3
|1.3K
|NGU5
|-103
|NGV3
|-28
|BRG4
|-106
|BRU3
|-69
|NGH4
|-51
|NGJ4
|-29
|NGM5
|-71
|RIM3
|-2.1K
|GDH4
|-120
|GDU5
|189
|NGQ3
|-5
|BRF4
|2
|MXZ5
|2.5K
|SiZ5
|-1.3K
|GDU3
|175
|PTU3
|575
|NGN3
|-24
|SRZ3
|288
|GDZ3
|62
|NGG4
|-80
|BRN5
|53
|BRU5
|117
|BRH4
|-50
|GDM4
|-39
|RIM4
|-220
|NGM4
|-41
|SiU3
|-50
|SRU3
|-606
|USD
|313K
|NGX3
|154
|TTZ3
|-336
|SGZH
|163
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +10 335.97 RUB
Pire transaction: -7 887 RUB
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 24
Bénéfice consécutif maximal: +1 997.89 RUB
Perte consécutive maximale: -30 446.01 RUB
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FINAM-AO" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Агрессивный портфель советников
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-4%
0
0
USD
USD
48K
RUB
RUB
130
68%
1 329
42%
100%
0.90
-29.27
RUB
RUB
40%
1:1