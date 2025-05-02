SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Finam ED2
Roman Vdovin

Finam ED2

Roman Vdovin
0 avis
130 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -4%
FINAM-AO
1:1
  • Croissance
  • Valeur du portefeuille
  • Fonds propres
  • Portefeuille
  • Prélèvement
Trades:
1 329
Bénéfice trades:
564 (42.43%)
Perte trades:
765 (57.56%)
Meilleure transaction:
10 335.97 RUB
Pire transaction:
-7 886.50 RUB
Bénéfice brut:
361 385.62 RUB (421 912 pips)
Perte brute:
-400 285.36 RUB (143 395 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (1 997.89 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
25 514.97 RUB (11)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.09%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
-0.50
Longs trades:
642 (48.31%)
Courts trades:
687 (51.69%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-29.27 RUB
Bénéfice moyen:
640.75 RUB
Perte moyenne:
-523.25 RUB
Pertes consécutives maximales:
24 (-30 446.01 RUB)
Perte consécutive maximale:
-30 446.01 RUB (24)
Croissance mensuelle:
4.45%
Prévision annuelle:
54.04%
Algo trading:
68%
Prélèvement par solde:
Absolu:
53 219.64 RUB
Maximal:
77 612.00 RUB (192.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.57% (74 275.96 RUB)
Par fonds propres:
6.22% (21 306.41 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SiU5 127
SiM5 118
SRM5 102
BRM5 97
NGK4 92
NGJ5 82
NGN5 67
NGK5 56
MXU5 50
BRK5 38
RIM5 33
NGQ5 33
GDM5 32
NGZ3 27
SRU5 27
PTZ3 25
BRM4 25
RIU5 25
NGU3 21
SiM3 19
SRM3 17
BRJ4 17
GDM3 16
NGU5 16
NGV3 14
BRG4 13
BRU3 12
NGH4 10
NGJ4 10
NGM5 10
RIM3 9
GDH4 9
GDU5 8
NGQ3 7
BRF4 7
MXZ5 6
SiZ5 6
GDU3 5
PTU3 5
NGN3 4
SRZ3 4
GDZ3 4
NGG4 4
BRN5 3
BRU5 3
BRH4 2
GDM4 2
RIM4 2
NGM4 2
SiU3 1
SRU3 1
USD 1
NGX3 1
TTZ3 1
SGZH 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SiU5 -282
SiM5 73
SRM5 -68
BRM5 -71
NGK4 20
NGJ5 87
NGN5 -120
NGK5 139
MXU5 -570
BRK5 73
RIM5 -217
NGQ5 203
GDM5 -25
NGZ3 -32
SRU5 -2
PTZ3 -43
BRM4 55
RIU5 -56
NGU3 -36
SiM3 21
SRM3 17
BRJ4 -72
GDM3 220
NGU5 4
NGV3 25
BRG4 -15
BRU3 -11
NGH4 -20
NGJ4 -19
NGM5 -39
RIM3 -61
GDH4 -18
GDU5 25
NGQ3 -1
BRF4 4
MXZ5 41
SiZ5 -22
GDU3 23
PTU3 94
NGN3 -4
SRZ3 0
GDZ3 26
NGG4 -12
BRN5 7
BRU5 32
BRH4 -7
GDM4 -6
RIM4 -7
NGM4 -31
SiU3 -1
SRU3 -10
USD 0
NGX3 48
TTZ3 -6
SGZH 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SiU5 -4.5K
SiM5 2.7K
SRM5 -2.6K
BRM5 -310
NGK4 -290
NGJ5 632
NGN5 -575
NGK5 379
MXU5 -21K
BRK5 333
RIM5 -8.1K
NGQ5 -91
GDM5 -204
NGZ3 122
SRU5 -98
PTZ3 -531
BRM4 364
RIU5 -2.1K
NGU3 -92
SiM3 1.5K
SRM3 258
BRJ4 -319
GDM3 1.3K
NGU5 -103
NGV3 -28
BRG4 -106
BRU3 -69
NGH4 -51
NGJ4 -29
NGM5 -71
RIM3 -2.1K
GDH4 -120
GDU5 189
NGQ3 -5
BRF4 2
MXZ5 2.5K
SiZ5 -1.3K
GDU3 175
PTU3 575
NGN3 -24
SRZ3 288
GDZ3 62
NGG4 -80
BRN5 53
BRU5 117
BRH4 -50
GDM4 -39
RIM4 -220
NGM4 -41
SiU3 -50
SRU3 -606
USD 313K
NGX3 154
TTZ3 -336
SGZH 163
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10 335.97 RUB
Pire transaction: -7 887 RUB
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 24
Bénéfice consécutif maximal: +1 997.89 RUB
Perte consécutive maximale: -30 446.01 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FINAM-AO" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Агрессивный портфель советников
Aucun avis
2025.09.22 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 904 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 12:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 08:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 847 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 19:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 15:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.26% of days out of 781 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 13:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.19 13:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.02 19:59
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 19:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.26% of days out of 764 days of the signal's entire lifetime.
