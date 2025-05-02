SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Remo EA
NOWSATHU MOHAMMAD JASSIM SATHA

Remo EA

NOWSATHU MOHAMMAD JASSIM SATHA
0 avis
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 0%
MEXGlobalFinancial-Real-3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 358
Bénéfice trades:
2 381 (70.90%)
Perte trades:
977 (29.09%)
Meilleure transaction:
99.36 USD
Pire transaction:
-515.20 USD
Bénéfice brut:
14 094.31 USD (963 786 pips)
Perte brute:
-14 640.67 USD (729 144 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (35.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
450.26 USD (15)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
66.90%
Charge de dépôt maximale:
30.36%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
873
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
-0.14
Longs trades:
2 292 (68.25%)
Courts trades:
1 066 (31.75%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-0.16 USD
Bénéfice moyen:
5.92 USD
Perte moyenne:
-14.99 USD
Pertes consécutives maximales:
35 (-2 205.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 205.70 USD (35)
Croissance mensuelle:
-45.85%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
874.40 USD
Maximal:
3 830.14 USD (64.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.00% (3 830.14 USD)
Par fonds propres:
30.15% (1 595.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD... 2622
USDJPY... 382
EURUSD... 166
GBPJPY... 87
EURJPY... 65
NZDJPY... 16
GBPUSD... 5
USDCAD... 4
NZDUSD... 2
AUDUSD... 2
AUDCAD... 2
EURCAD... 2
GBPAUD... 2
EURAUD... 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD... 1.7K
USDJPY... -573
EURUSD... -1.1K
GBPJPY... -714
EURJPY... 257
NZDJPY... 23
GBPUSD... -14
USDCAD... -2
NZDUSD... 21
AUDUSD... 36
AUDCAD... -3
EURCAD... -23
GBPAUD... -9
EURAUD... -169
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD... 285K
USDJPY... -37K
EURUSD... -14K
GBPJPY... -24K
EURJPY... 27K
NZDJPY... 2.5K
GBPUSD... -473
USDCAD... 64
NZDUSD... 205
AUDUSD... 358
AUDCAD... -46
EURCAD... -317
GBPAUD... -129
EURAUD... -4.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +99.36 USD
Pire transaction: -515 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 35
Bénéfice consécutif maximal: +35.80 USD
Perte consécutive maximale: -2 205.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MEXGlobalFinancial-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Expect monthly about 20% profit with minimum starting balance of 3k.
Aucun avis
2025.09.24 19:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 19:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 17:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.67% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 14:05
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.55% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 12:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.11% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 22:48
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 07:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.14 10:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 01:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 18:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Remo EA
50 USD par mois
0%
0
0
USD
3.6K
USD
27
100%
3 358
70%
67%
0.96
-0.16
USD
54%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.