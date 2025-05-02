SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ROBBOT 2
Hossein Sadeghi

ROBBOT 2

Hossein Sadeghi
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 59%
FortunaMarkets-Server
1:3
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 588
Bénéfice trades:
3 247 (49.28%)
Perte trades:
3 341 (50.71%)
Meilleure transaction:
106.47 USD
Pire transaction:
-77.69 USD
Bénéfice brut:
27 074.95 USD (378 716 pips)
Perte brute:
-24 564.78 USD (324 385 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (50.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
143.79 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
67.15%
Charge de dépôt maximale:
69.49%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
142
Temps de détention moyen:
39 minutes
Facteur de récupération:
10.74
Longs trades:
3 427 (52.02%)
Courts trades:
3 161 (47.98%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.38 USD
Bénéfice moyen:
8.34 USD
Perte moyenne:
-7.35 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-26.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-88.96 USD (6)
Croissance mensuelle:
2.84%
Prévision annuelle:
34.42%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
74.76 USD
Maximal:
233.75 USD (3.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.47% (233.33 USD)
Par fonds propres:
0.94% (47.58 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY.Inv 3499
USDJPY.Inv1 3089
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY.Inv 1.6K
USDJPY.Inv1 923
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY.Inv 29K
USDJPY.Inv1 25K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +106.47 USD
Pire transaction: -78 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +50.95 USD
Perte consécutive maximale: -26.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunaMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.07 07:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 07:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.16 10:13
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 10:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 20:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 18:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ROBBOT 2
30 USD par mois
59%
0
0
USD
6.3K
USD
38
0%
6 588
49%
67%
1.10
0.38
USD
4%
1:3
Copier

