Trades:
649
Bénéfice trades:
649 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
6.07 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
755.96 USD (755 440 pips)
Perte brute:
-71.39 USD
Gains consécutifs maximales:
649 (755.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
755.96 USD (649)
Ratio de Sharpe:
3.24
Activité de trading:
49.59%
Charge de dépôt maximale:
8.83%
Dernier trade:
49 il y a des minutes
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
1037.23
Longs trades:
649 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
10.59
Rendement attendu:
1.16 USD
Bénéfice moyen:
1.16 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
8.57%
Prévision annuelle:
104.01%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.11 USD
Maximal:
0.66 USD (0.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.02% (0.22 USD)
Par fonds propres:
60.66% (678.36 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|649
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|685
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|755K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +6.07 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 649
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +755.96 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Finnix Buy Gold
Expect Growth : +6 to +7% per month.
Only Trade in XAUUSD.
Regardless of the past performance. we cannot guarantee the future performance. we strongly recommend to use the money that you can lose.
Swap Free account is recommended.
Aucun avis
