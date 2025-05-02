SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Finnix Buy Gold
Jear Tiasysombath

Finnix Buy Gold

Jear Tiasysombath
0 avis
Fiabilité
21 semaines
1 / 1.1K USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 68%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
649
Bénéfice trades:
649 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
6.07 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
755.96 USD (755 440 pips)
Perte brute:
-71.39 USD
Gains consécutifs maximales:
649 (755.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
755.96 USD (649)
Ratio de Sharpe:
3.24
Activité de trading:
49.59%
Charge de dépôt maximale:
8.83%
Dernier trade:
49 il y a des minutes
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
1037.23
Longs trades:
649 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
10.59
Rendement attendu:
1.16 USD
Bénéfice moyen:
1.16 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
8.57%
Prévision annuelle:
104.01%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.11 USD
Maximal:
0.66 USD (0.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.02% (0.22 USD)
Par fonds propres:
60.66% (678.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 649
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 685
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 755K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.07 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 649
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +755.96 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
12.09 × 4221
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Finnix Buy Gold


Expect Growth : +6 to +7% per month.


Only Trade in XAUUSD.


Regardless of the past performance. we cannot  guarantee the future performance. we strongly recommend to use the money that you can lose.


Swap Free account is recommended.

Aucun avis
