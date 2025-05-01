- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
311
Bénéfice trades:
284 (91.31%)
Perte trades:
27 (8.68%)
Meilleure transaction:
834.76 CZK
Pire transaction:
-3 390.87 CZK
Bénéfice brut:
19 640.17 CZK (12 449 pips)
Perte brute:
-10 401.24 CZK (6 586 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (2 532.97 CZK)
Bénéfice consécutif maximal:
2 532.97 CZK (46)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
94.41%
Charge de dépôt maximale:
38.45%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
2.64
Longs trades:
147 (47.27%)
Courts trades:
164 (52.73%)
Facteur de profit:
1.89
Rendement attendu:
29.71 CZK
Bénéfice moyen:
69.16 CZK
Perte moyenne:
-385.23 CZK
Pertes consécutives maximales:
2 (-1 680.20 CZK)
Perte consécutive maximale:
-3 390.87 CZK (1)
Croissance mensuelle:
1.36%
Prévision annuelle:
16.72%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
137.89 CZK
Maximal:
3 500.08 CZK (3.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.31% (3 500.08 CZK)
Par fonds propres:
28.32% (30 906.44 CZK)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD_stp
|309
|XAUUSD_stp
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD_stp
|453
|XAUUSD_stp
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD_stp
|5.8K
|XAUUSD_stp
|57
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +834.76 CZK
Pire transaction: -3 391 CZK
Gains consécutifs maximales: 46
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +2 532.97 CZK
Perte consécutive maximale: -1 680.20 CZK
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PurpleTrading-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
100 USD par mois
9%
0
0
USD
USD
109K
CZK
CZK
23
98%
311
91%
94%
1.88
29.71
CZK
CZK
28%
1:100