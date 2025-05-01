SignauxSections
Affiliate Bonus s.r.o.

Algostrada MT5

Affiliate Bonus s.r.o.
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
PurpleTrading-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
311
Bénéfice trades:
284 (91.31%)
Perte trades:
27 (8.68%)
Meilleure transaction:
834.76 CZK
Pire transaction:
-3 390.87 CZK
Bénéfice brut:
19 640.17 CZK (12 449 pips)
Perte brute:
-10 401.24 CZK (6 586 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (2 532.97 CZK)
Bénéfice consécutif maximal:
2 532.97 CZK (46)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
94.41%
Charge de dépôt maximale:
38.45%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
2.64
Longs trades:
147 (47.27%)
Courts trades:
164 (52.73%)
Facteur de profit:
1.89
Rendement attendu:
29.71 CZK
Bénéfice moyen:
69.16 CZK
Perte moyenne:
-385.23 CZK
Pertes consécutives maximales:
2 (-1 680.20 CZK)
Perte consécutive maximale:
-3 390.87 CZK (1)
Croissance mensuelle:
1.36%
Prévision annuelle:
16.72%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
137.89 CZK
Maximal:
3 500.08 CZK (3.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.31% (3 500.08 CZK)
Par fonds propres:
28.32% (30 906.44 CZK)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD_stp 309
XAUUSD_stp 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD_stp 453
XAUUSD_stp 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD_stp 5.8K
XAUUSD_stp 57
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +834.76 CZK
Pire transaction: -3 391 CZK
Gains consécutifs maximales: 46
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +2 532.97 CZK
Perte consécutive maximale: -1 680.20 CZK

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PurpleTrading-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

2025.06.26 13:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.10 10:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 07:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.05 07:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.01 17:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.01 17:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Algostrada MT5
100 USD par mois
9%
0
0
USD
109K
CZK
23
98%
311
91%
94%
1.88
29.71
CZK
28%
1:100
