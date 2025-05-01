SignauxSections
Trades:
255
Bénéfice trades:
201 (78.82%)
Perte trades:
54 (21.18%)
Meilleure transaction:
178.89 USD
Pire transaction:
-138.50 USD
Bénéfice brut:
3 442.27 USD (206 353 pips)
Perte brute:
-1 118.61 USD (33 498 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (833.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
833.08 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.59%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
19 jours
Facteur de récupération:
8.45
Longs trades:
71 (27.84%)
Courts trades:
184 (72.16%)
Facteur de profit:
3.08
Rendement attendu:
9.11 USD
Bénéfice moyen:
17.13 USD
Perte moyenne:
-20.72 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-204.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-204.21 USD (6)
Croissance mensuelle:
15.11%
Prévision annuelle:
183.36%
Algo trading:
10%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 USD
Maximal:
274.99 USD (4.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.05% (274.99 USD)
Par fonds propres:
65.32% (2 703.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 33
EURUSD 31
XAGUSD 22
USDJPY 21
GBPUSD 18
CHFJPY 18
EURGBP 11
EURNZD 10
EURCAD 8
AUDUSD 7
GBPCHF 7
CADCHF 6
NZDUSD 6
CADJPY 6
USDCAD 6
USDCHF 6
GBPAUD 5
NZDJPY 5
GBPJPY 5
EURAUD 4
AUDNZD 4
GBPCAD 4
EURCHF 2
AUDCHF 2
AUDCAD 2
NZDCHF 2
AUDJPY 2
EURJPY 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1K
EURUSD 141
XAGUSD 399
USDJPY 82
GBPUSD 64
CHFJPY 59
EURGBP 47
EURNZD 10
EURCAD 42
AUDUSD 13
GBPCHF 59
CADCHF 27
NZDUSD 32
CADJPY 25
USDCAD 24
USDCHF 49
GBPAUD 25
NZDJPY -10
GBPJPY -7
EURAUD 72
AUDNZD 10
GBPCAD 41
EURCHF 21
AUDCHF 26
AUDCAD 6
NZDCHF 7
AUDJPY 1
EURJPY 32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 70K
EURUSD 9K
XAGUSD 2.2K
USDJPY 16K
GBPUSD 6.7K
CHFJPY 7.2K
EURGBP 2.3K
EURNZD 402
EURCAD 6.9K
AUDUSD 1.6K
GBPCHF 2.7K
CADCHF 1.8K
NZDUSD 3.5K
CADJPY 4.4K
USDCAD 3K
USDCHF 1.9K
GBPAUD 4.7K
NZDJPY 105
GBPJPY 5.3K
EURAUD 11K
AUDNZD 2.2K
GBPCAD 6.7K
EURCHF 1.4K
AUDCHF 1.9K
AUDCAD 974
NZDCHF 444
AUDJPY 595
EURJPY 1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +178.89 USD
Pire transaction: -139 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +833.08 USD
Perte consécutive maximale: -204.21 USD

2025.09.22 18:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 15:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 03:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 13:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 09:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 07:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 21:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 08:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 01:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 08:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 07:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
