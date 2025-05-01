SignauxSections
AFSID FX Hunter Pro
Revano Azka Akhmad

AFSID FX Hunter Pro

Revano Azka Akhmad
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 55 USD par mois
croissance depuis 2025 102%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 544
Bénéfice trades:
2 683 (75.70%)
Perte trades:
861 (24.29%)
Meilleure transaction:
280.32 USD
Pire transaction:
-57.24 USD
Bénéfice brut:
6 643.71 USD (440 901 pips)
Perte brute:
-3 657.72 USD (392 119 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (21.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
460.36 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
97.94%
Charge de dépôt maximale:
27.10%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
88
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
7.86
Longs trades:
1 771 (49.97%)
Courts trades:
1 773 (50.03%)
Facteur de profit:
1.82
Rendement attendu:
0.84 USD
Bénéfice moyen:
2.48 USD
Perte moyenne:
-4.25 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-379.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-379.67 USD (10)
Croissance mensuelle:
16.91%
Prévision annuelle:
207.97%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
379.67 USD (8.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.09% (379.67 USD)
Par fonds propres:
49.18% (786.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 1087
EURJPY 979
GBPJPY 869
GBPUSD 609
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 790
EURJPY 786
GBPJPY 738
GBPUSD 673
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -7.5K
EURJPY 24K
GBPJPY 33K
GBPUSD -1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +280.32 USD
Pire transaction: -57 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +21.37 USD
Perte consécutive maximale: -379.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
HFMarketsSV-Live Server 11
5.98 × 47
3 plus...
Aucun avis
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.14 11:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 10:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 06:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 03:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 14:26
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 08:14
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 05:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 02:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 11:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.01 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.26 13:54
No swaps are charged on the signal account
