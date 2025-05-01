SignauxSections
AFSID FX GBPUSD
Revano Azka Akhmad

AFSID FX GBPUSD

Revano Azka Akhmad
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 155%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
642
Bénéfice trades:
532 (82.86%)
Perte trades:
110 (17.13%)
Meilleure transaction:
277.53 USD
Pire transaction:
-55.60 USD
Bénéfice brut:
2 584.78 USD (144 774 pips)
Perte brute:
-1 039.23 USD (64 830 pips)
Gains consécutifs maximales:
202 (959.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
959.90 USD (202)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
91.40%
Charge de dépôt maximale:
21.27%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.19
Longs trades:
416 (64.80%)
Courts trades:
226 (35.20%)
Facteur de profit:
2.49
Rendement attendu:
2.41 USD
Bénéfice moyen:
4.86 USD
Perte moyenne:
-9.45 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-369.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-369.16 USD (9)
Croissance mensuelle:
2.87%
Prévision annuelle:
34.83%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
369.16 USD (15.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.89% (369.16 USD)
Par fonds propres:
45.82% (1 064.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 642
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 1.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 80K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +277.53 USD
Pire transaction: -56 USD
Gains consécutifs maximales: 202
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +959.90 USD
Perte consécutive maximale: -369.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
HFMarketsSV-Live Server 11
5.11 × 27
XMTrading-Real 259
7.00 × 4
RSGFinance-Live
8.00 × 1
100% Automatic Trading using AFSID FX GBPUSD Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.