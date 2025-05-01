SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / RR Trade
Made Suma Wardana

RR Trade

Made Suma Wardana
0 avis
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -70%
Headway-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
388
Bénéfice trades:
80 (20.61%)
Perte trades:
308 (79.38%)
Meilleure transaction:
300.30 USD
Pire transaction:
-148.00 USD
Bénéfice brut:
24 004.65 USD (139 204 pips)
Perte brute:
-30 966.08 USD (190 495 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (1 200.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 200.26 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
33.88%
Charge de dépôt maximale:
18.97%
Dernier trade:
12 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.97
Longs trades:
221 (56.96%)
Courts trades:
167 (43.04%)
Facteur de profit:
0.78
Rendement attendu:
-17.94 USD
Bénéfice moyen:
300.06 USD
Perte moyenne:
-100.54 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-2 569.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 569.43 USD (25)
Croissance mensuelle:
2.76%
Prévision annuelle:
33.54%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 142.71 USD
Maximal:
7 142.71 USD (71.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
71.43% (7 142.71 USD)
Par fonds propres:
4.82% (220.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 388
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -7K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -51K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +300.30 USD
Pire transaction: -148 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 25
Bénéfice consécutif maximal: +1 200.26 USD
Perte consécutive maximale: -2 569.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Trade using $100 risk and $300 reward.
Aucun avis
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 15:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 10:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 14:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.10 03:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.01 10:00
No swaps are charged on the signal account
2025.05.12 10:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 13:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 10:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.01 00:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.01 00:42
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.01 00:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.01 00:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
RR Trade
30 USD par mois
-70%
0
0
USD
3K
USD
20
100%
388
20%
34%
0.77
-17.94
USD
71%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.