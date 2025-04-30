SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AFX 1 USDJPY
Angela Megaria Silviana

AFX 1 USDJPY

Angela Megaria Silviana
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 65%
FBS-Real-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
381
Bénéfice trades:
196 (51.44%)
Perte trades:
185 (48.56%)
Meilleure transaction:
380.25 USD
Pire transaction:
-63.78 USD
Bénéfice brut:
2 246.20 USD (43 713 pips)
Perte brute:
-978.99 USD (60 238 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (26.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
761.19 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
98.08%
Charge de dépôt maximale:
28.47%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
58
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
8.28
Longs trades:
188 (49.34%)
Courts trades:
193 (50.66%)
Facteur de profit:
2.29
Rendement attendu:
3.33 USD
Bénéfice moyen:
11.46 USD
Perte moyenne:
-5.29 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-53.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-152.76 USD (5)
Croissance mensuelle:
10.52%
Prévision annuelle:
127.59%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
153.03 USD (4.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.93% (153.03 USD)
Par fonds propres:
20.79% (530.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 378
archived 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 506
archived 761
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -17K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +380.25 USD
Pire transaction: -64 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +26.38 USD
Perte consécutive maximale: -53.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMCapitalUK-Real
0.00 × 20
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
FOREX.comGlobal-Live 117
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
T4Trade-Real8
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
mForex-REAL
0.00 × 4
134 plus...
Aucun avis
2025.09.09 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 07:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 21:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.07 21:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 05:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 16:23
No swaps are charged
2025.08.11 16:23
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 01:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.03 22:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 00:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.15 07:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 14:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.01 08:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 06:14
Share of trading days is too low
2025.05.01 06:14
Share of days for 80% of trades is too low
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AFX 1 USDJPY
30 USD par mois
65%
0
0
USD
2.3K
USD
22
99%
381
51%
98%
2.29
3.33
USD
21%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.