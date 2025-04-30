SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SlametR Trade
Fachrul Rozi

SlametR Trade

Fachrul Rozi
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 101%
FBS-Real-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 570
Bénéfice trades:
3 100 (67.83%)
Perte trades:
1 470 (32.17%)
Meilleure transaction:
4 182.73 USD
Pire transaction:
-175.60 USD
Bénéfice brut:
20 672.96 USD (600 283 pips)
Perte brute:
-7 750.31 USD (548 123 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (29.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 513.08 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
99.24%
Charge de dépôt maximale:
29.39%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
957
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
5.02
Longs trades:
4 570 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.67
Rendement attendu:
2.83 USD
Bénéfice moyen:
6.67 USD
Perte moyenne:
-5.27 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-2 572.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 572.62 USD (21)
Croissance mensuelle:
16.25%
Prévision annuelle:
197.15%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 572.62 USD (14.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.58% (2 572.62 USD)
Par fonds propres:
71.17% (13 123.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 4565
archived 4
EURUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 5.3K
archived 7.6K
EURUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 52K
archived 0
EURUSD -17
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 182.73 USD
Pire transaction: -176 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +29.69 USD
Perte consécutive maximale: -2 572.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GMT-Server
0.00 × 18
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
WetradeInternational-Live
0.00 × 2
Alpari-Trade
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 2
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 4
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Cent2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
225 plus...
Aucun avis
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 14:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 15:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 01:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 14:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 22:35
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 19:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
