Ensiyeh Lori

GOLDsmall

Ensiyeh Lori
0 avis
Fiabilité
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 76%
FortunaMarkets-Server
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
179
Bénéfice trades:
145 (81.00%)
Perte trades:
34 (18.99%)
Meilleure transaction:
123.37 USD
Pire transaction:
-281.19 USD
Bénéfice brut:
1 363.39 USD (122 706 pips)
Perte brute:
-983.76 USD (87 118 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (150.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
212.60 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
30.94%
Charge de dépôt maximale:
8.77%
Dernier trade:
31 il y a des minutes
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.07
Longs trades:
133 (74.30%)
Courts trades:
46 (25.70%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
2.12 USD
Bénéfice moyen:
9.40 USD
Perte moyenne:
-28.93 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-70.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-281.19 USD (1)
Croissance mensuelle:
11.09%
Prévision annuelle:
134.54%
Algo trading:
5%
Prélèvement par solde:
Absolu:
40.60 USD
Maximal:
356.18 USD (34.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.80% (356.34 USD)
Par fonds propres:
41.52% (375.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.mishov 73
GBPUSD.Gold 42
XAUUSD.Gold 36
EURUSD.Gold 19
XAUUSD.Silver 7
AUDUSD.Gold 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.mishov 207
GBPUSD.Gold -114
XAUUSD.Gold 269
EURUSD.Gold 17
XAUUSD.Silver -10
AUDUSD.Gold 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.mishov 21K
GBPUSD.Gold -11K
XAUUSD.Gold 23K
EURUSD.Gold 1.5K
XAUUSD.Silver 217
AUDUSD.Gold 539
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +123.37 USD
Pire transaction: -281 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +150.34 USD
Perte consécutive maximale: -70.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunaMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.09 16:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 16:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 08:46
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.25 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 08:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.24 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 15:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 11:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 11:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 12:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
