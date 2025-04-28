SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Alex 3
Wing Kwong Lai

Alex 3

Wing Kwong Lai
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1 076%
VantageInternational-Live 5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 121
Bénéfice trades:
832 (74.21%)
Perte trades:
289 (25.78%)
Meilleure transaction:
7 716.66 HKD
Pire transaction:
-688.25 HKD
Bénéfice brut:
88 115.97 HKD (151 967 pips)
Perte brute:
-14 835.50 HKD (111 551 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (5 254.38 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
11 833.14 HKD (3)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
149.13%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
39.88
Longs trades:
914 (81.53%)
Courts trades:
207 (18.47%)
Facteur de profit:
5.94
Rendement attendu:
65.37 HKD
Bénéfice moyen:
105.91 HKD
Perte moyenne:
-51.33 HKD
Pertes consécutives maximales:
9 (-598.80 HKD)
Perte consécutive maximale:
-1 837.35 HKD (7)
Croissance mensuelle:
70.87%
Prévision annuelle:
861.31%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 HKD
Maximal:
1 837.35 HKD (6.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.86% (1 837.35 HKD)
Par fonds propres:
77.75% (12 389.81 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 626
AUDCAD 224
AUDUSD 194
NZDCAD 77
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 4.5K
AUDCAD 2K
AUDUSD 1.8K
NZDCAD 1.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 18K
AUDCAD 14K
AUDUSD 12K
NZDCAD -4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 716.66 HKD
Pire transaction: -688 HKD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +5 254.38 HKD
Perte consécutive maximale: -598.80 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.20 × 5
VantageInternational-Live 5
0.95 × 19
VantageInternational-Live 18
1.02 × 48
FusionMarkets-Live
1.03 × 210
VantageInternational-Live 8
1.09 × 110
TMGM.TradeMax-Live8
1.15 × 39
VantageInternational-Live 2
1.49 × 57
VantageInternational-Live 11
2.71 × 63
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.23 03:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 15:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 18:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 16:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 13:48
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 08:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 03:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 21:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.01 01:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.29 03:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.09 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Alex 3
30 USD par mois
1 076%
0
0
USD
24K
HKD
22
99%
1 121
74%
100%
5.93
65.37
HKD
78%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.