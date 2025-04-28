Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Live10 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 2 VantageInternational-Live 22 0.20 × 5 VantageInternational-Live 5 0.95 × 19 VantageInternational-Live 18 1.02 × 48 FusionMarkets-Live 1.03 × 210 VantageInternational-Live 8 1.09 × 110 TMGM.TradeMax-Live8 1.15 × 39 VantageInternational-Live 2 1.49 × 57 VantageInternational-Live 11 2.71 × 63 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou