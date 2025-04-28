SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ZENCA XTRAGOLD from FXGP WMC
Leo Ance Sundara Ganda

ZENCA XTRAGOLD from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 284%
Weltrade-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
468
Bénéfice trades:
349 (74.57%)
Perte trades:
119 (25.43%)
Meilleure transaction:
29.72 USD
Pire transaction:
-44.25 USD
Bénéfice brut:
3 561.62 USD (3 561 374 pips)
Perte brute:
-1 286.22 USD (1 286 153 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (283.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
284.26 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.38
Activité de trading:
34.18%
Charge de dépôt maximale:
17.86%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
13.14
Longs trades:
221 (47.22%)
Courts trades:
247 (52.78%)
Facteur de profit:
2.77
Rendement attendu:
4.86 USD
Bénéfice moyen:
10.21 USD
Perte moyenne:
-10.81 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-164.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-164.33 USD (10)
Croissance mensuelle:
23.37%
Prévision annuelle:
283.50%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.40 USD
Maximal:
173.21 USD (10.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.96% (173.21 USD)
Par fonds propres:
43.51% (705.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 468
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.3M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.72 USD
Pire transaction: -44 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +283.55 USD
Perte consécutive maximale: -164.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Aucun avis
2025.08.08 07:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 05:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 13:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 12:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 10:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 09:12
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 07:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 01:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 16:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 05:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.14 09:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.10 00:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.08 02:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 04:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 00:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 22:20
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.05.31 04:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 07:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.23 14:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ZENCA XTRAGOLD from FXGP WMC
50 USD par mois
284%
0
0
USD
2K
USD
22
100%
468
74%
34%
2.76
4.86
USD
44%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.