Olga Liliana Clemente

Gold X AI

Olga Liliana Clemente
0 avis
Fiabilité
71 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2024 184%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 257
Bénéfice trades:
784 (62.37%)
Perte trades:
473 (37.63%)
Meilleure transaction:
61.55 USD
Pire transaction:
-177.89 USD
Bénéfice brut:
3 941.18 USD (173 949 pips)
Perte brute:
-3 522.22 USD (150 838 pips)
Gains consécutifs maximales:
65 (4.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
258.90 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
15.37%
Charge de dépôt maximale:
59.06%
Dernier trade:
43 il y a des minutes
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.60
Longs trades:
693 (55.13%)
Courts trades:
564 (44.87%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.33 USD
Bénéfice moyen:
5.03 USD
Perte moyenne:
-7.45 USD
Pertes consécutives maximales:
120 (-114.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-241.10 USD (3)
Croissance mensuelle:
37.93%
Prévision annuelle:
460.19%
Algo trading:
73%
Prélèvement par solde:
Absolu:
121.23 USD
Maximal:
695.59 USD (91.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.64% (604.77 USD)
Par fonds propres:
30.52% (109.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 866
DE40 211
CHFJPY 46
EURNZD 31
EURCHF 28
EURAUD 25
BTCUSD 15
EURCAD 14
GBPAUD 11
GBPCAD 7
CADCHF 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 282
DE40 136
CHFJPY 16
EURNZD -26
EURCHF -5
EURAUD 10
BTCUSD 2
EURCAD 13
GBPAUD -5
GBPCAD 0
CADCHF -5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -4.4K
DE40 7.6K
CHFJPY 1.9K
EURNZD -1.8K
EURCHF -50
EURAUD 1.1K
BTCUSD 18K
EURCAD 1K
GBPAUD -192
GBPCAD 138
CADCHF -193
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +61.55 USD
Pire transaction: -178 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +4.79 USD
Perte consécutive maximale: -114.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real11
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.71 × 7
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
GOMarketsIntl-Live
2.00 × 3
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.27 × 6229
FusionMarkets-Live
2.69 × 404
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Eightcap-Live
3.00 × 3
Artificial intelligence system for more information
https://www.mql5.com/en/market/product/138745
Aucun avis
2025.08.20 23:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 07:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 23:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 16:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 08:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 03:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 23:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 00:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 22:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 20:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 18:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 17:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 15:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 11:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.26 23:28
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.47% of days out of 339 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.