Trades:
679
Bénéfice trades:
495 (72.90%)
Perte trades:
184 (27.10%)
Meilleure transaction:
294.00 USD
Pire transaction:
-82.05 USD
Bénéfice brut:
3 206.63 USD (698 193 pips)
Perte brute:
-3 586.41 USD (779 252 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (115.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
313.50 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
33.80%
Charge de dépôt maximale:
8.12%
Dernier trade:
10 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.54
Longs trades:
679 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
0.89
Rendement attendu:
-0.56 USD
Bénéfice moyen:
6.48 USD
Perte moyenne:
-19.49 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-252.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-252.75 USD (5)
Croissance mensuelle:
-12.76%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
401.25 USD
Maximal:
700.82 USD (17.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.25% (505.15 USD)
Par fonds propres:
7.65% (274.95 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USA100
|403
|XAUUSDr
|274
|USA30
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USA100
|-348
|XAUUSDr
|77
|USA30
|-109
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USA100
|-52K
|XAUUSDr
|7.6K
|USA30
|-36K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSA-Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Sasha Signals for MT5 – Conquer the Markets with Precision!
Unlock the power of elite trading with Sasha, your ultimate MT5 signal companion designed to dominate USA100 and USA30 markets! Engineered with cutting-edge analytics, Sasha delivers high-probability buy signals that target an impressive 70% win-rate, empowering you to trade smarter and win bigger.
Sasha harnesses advanced market profiling to identify optimal entry points, ensuring you’re always a step ahead. With a proven track record—think precision signals, catching major moves—Sasha is your key to consistent profits. Whether you’re a seasoned trader or just starting, Sasha’s seamless integration with MT5 makes trading effortless, while her proprietary system works tirelessly to filter noise and spotlight opportunities.
Join the TraderKings empire and elevate your trading game. Don’t just trade—thrive with Sasha Signals. Subscribe now and let’s conquer the markets together! 🚀📈
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-31%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
21
92%
679
72%
34%
0.89
-0.56
USD
USD
44%
1:400