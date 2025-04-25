SignauxSections
SEBASTIAN GEORGE KARSAS

Sasha

SEBASTIAN GEORGE KARSAS
0 avis
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -31%
HFMarketsSA-Live1
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
679
Bénéfice trades:
495 (72.90%)
Perte trades:
184 (27.10%)
Meilleure transaction:
294.00 USD
Pire transaction:
-82.05 USD
Bénéfice brut:
3 206.63 USD (698 193 pips)
Perte brute:
-3 586.41 USD (779 252 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (115.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
313.50 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
33.80%
Charge de dépôt maximale:
8.12%
Dernier trade:
10 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.54
Longs trades:
679 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
0.89
Rendement attendu:
-0.56 USD
Bénéfice moyen:
6.48 USD
Perte moyenne:
-19.49 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-252.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-252.75 USD (5)
Croissance mensuelle:
-12.76%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
401.25 USD
Maximal:
700.82 USD (17.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.25% (505.15 USD)
Par fonds propres:
7.65% (274.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USA100 403
XAUUSDr 274
USA30 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USA100 -348
XAUUSDr 77
USA30 -109
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USA100 -52K
XAUUSDr 7.6K
USA30 -36K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +294.00 USD
Pire transaction: -82 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +115.44 USD
Perte consécutive maximale: -252.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSA-Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Sasha Signals for MT5 – Conquer the Markets with Precision!

Unlock the power of elite trading with Sasha, your ultimate MT5 signal companion designed to dominate USA100 and USA30 markets! Engineered with cutting-edge analytics, Sasha delivers high-probability buy signals that target an impressive 70% win-rate, empowering you to trade smarter and win bigger. 

Sasha harnesses advanced market profiling to identify optimal entry points, ensuring you’re always a step ahead. With a proven track record—think precision signals, catching major moves—Sasha is your key to consistent profits. Whether you’re a seasoned trader or just starting, Sasha’s seamless integration with MT5 makes trading effortless, while her proprietary system works tirelessly to filter noise and spotlight opportunities.

Join the TraderKings empire and elevate your trading game. Don’t just trade—thrive with Sasha Signals. Subscribe now and let’s conquer the markets together! 🚀📈


Aucun avis
Copier

