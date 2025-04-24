SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / THPX9
Ai Jing Gao

THPX9

Ai Jing Gao
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 47%
NCESC-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 124
Bénéfice trades:
1 616 (51.72%)
Perte trades:
1 508 (48.27%)
Meilleure transaction:
703.34 USD
Pire transaction:
-4 637.19 USD
Bénéfice brut:
57 599.64 USD (1 558 159 pips)
Perte brute:
-49 890.66 USD (1 427 149 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (2 027.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 156.52 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
88.56%
Charge de dépôt maximale:
51.56%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.06
Longs trades:
1 599 (51.18%)
Courts trades:
1 525 (48.82%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
2.47 USD
Bénéfice moyen:
35.64 USD
Perte moyenne:
-33.08 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-307.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 637.19 USD (1)
Croissance mensuelle:
31.37%
Prévision annuelle:
380.89%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
171.65 USD
Maximal:
7 262.32 USD (53.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
67.74% (7 262.32 USD)
Par fonds propres:
52.41% (5 234.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 2044
XAUETH 682
BRTBTC 266
BRTUSD 122
XAGUSD 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD -1.5K
XAUETH 7.9K
BRTBTC 551
BRTUSD -618
XAGUSD 1.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD 104K
XAUETH 13K
BRTBTC 3.8K
BRTUSD 7.8K
XAGUSD 1.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +703.34 USD
Pire transaction: -4 637 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +2 027.30 USD
Perte consécutive maximale: -307.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
23.33 × 18
Aucun avis
2025.08.13 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 17:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 19:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 19:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 17:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 07:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 05:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 01:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.19 21:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.19 20:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 16:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 14:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 14:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 11:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.11 08:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.01 01:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.26 09:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 11:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
