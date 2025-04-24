SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Thpx7
Ai Jing Gao

Thpx7

Ai Jing Gao
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 44%
NCESC-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 855
Bénéfice trades:
1 057 (56.98%)
Perte trades:
798 (43.02%)
Meilleure transaction:
482.33 USD
Pire transaction:
-56.60 USD
Bénéfice brut:
11 672.29 USD (387 359 pips)
Perte brute:
-9 034.96 USD (300 285 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (126.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
610.54 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
87.00%
Charge de dépôt maximale:
15.80%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
3.53
Longs trades:
936 (50.46%)
Courts trades:
919 (49.54%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
1.42 USD
Bénéfice moyen:
11.04 USD
Perte moyenne:
-11.32 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-135.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-294.60 USD (7)
Croissance mensuelle:
10.46%
Prévision annuelle:
126.94%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
747.48 USD (25.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.84% (747.48 USD)
Par fonds propres:
12.61% (308.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WTIBTC 1296
WTIUSD 555
XAGUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WTIBTC 2.2K
WTIUSD 76
XAGUSD 320
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WTIBTC 70K
WTIUSD 17K
XAGUSD 440
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +482.33 USD
Pire transaction: -57 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +126.00 USD
Perte consécutive maximale: -135.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

NCESC-Live
5.83 × 280
Bybit-Live
23.33 × 18
Aucun avis
2025.08.11 15:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 14:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.07.30 08:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 09:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 08:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 07:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 13:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.29 23:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 17:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 13:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.23 07:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 22:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.21 16:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 18:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 14:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 10:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 17:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 07:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.08 15:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.