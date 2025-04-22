SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Eos v2
DEASIGN

Eos v2

DEASIGN
0 avis
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -21%
HFMarketsGlobal-Live1
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
143
Bénéfice trades:
100 (69.93%)
Perte trades:
43 (30.07%)
Meilleure transaction:
37.57 USD
Pire transaction:
-79.84 USD
Bénéfice brut:
818.09 USD (28 628 pips)
Perte brute:
-1 236.71 USD (36 266 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (60.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
89.57 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Activité de trading:
78.59%
Charge de dépôt maximale:
17.88%
Dernier trade:
15 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.79
Longs trades:
78 (54.55%)
Courts trades:
65 (45.45%)
Facteur de profit:
0.66
Rendement attendu:
-2.93 USD
Bénéfice moyen:
8.18 USD
Perte moyenne:
-28.76 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-312.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-312.98 USD (4)
Croissance mensuelle:
-14.90%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
418.62 USD
Maximal:
530.35 USD (25.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.14% (531.07 USD)
Par fonds propres:
12.95% (245.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPYb 37
USDCADb 36
AUDCADb 26
GBPCHFb 23
GBPJPYb 21
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPYb 13
USDCADb -80
AUDCADb -230
GBPCHFb -173
GBPJPYb 50
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPYb 594
USDCADb -2.6K
AUDCADb -3.6K
GBPCHFb -4.6K
GBPJPYb 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +37.57 USD
Pire transaction: -80 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +60.97 USD
Perte consécutive maximale: -312.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 18:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 16:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 05:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 05:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.07.08 17:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Eos v2
30 USD par mois
-21%
0
0
USD
1.6K
USD
22
100%
143
69%
79%
0.66
-2.93
USD
25%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.