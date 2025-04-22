SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Mathbot 20k
Vitalie Schimbator

Mathbot 20k

Vitalie Schimbator
0 avis
Fiabilité
58 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2024 96%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
225
Bénéfice trades:
190 (84.44%)
Perte trades:
35 (15.56%)
Meilleure transaction:
4 166.68 USD
Pire transaction:
-3 125.30 USD
Bénéfice brut:
28 268.28 USD (145 878 pips)
Perte brute:
-16 449.44 USD (98 013 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (1 818.74 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 353.17 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
19.55%
Charge de dépôt maximale:
8.43%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
2.57
Longs trades:
132 (58.67%)
Courts trades:
93 (41.33%)
Facteur de profit:
1.72
Rendement attendu:
52.53 USD
Bénéfice moyen:
148.78 USD
Perte moyenne:
-469.98 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-1 278.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 357.75 USD (4)
Croissance mensuelle:
29.50%
Prévision annuelle:
357.91%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 748.20 USD
Maximal:
4 607.34 USD (24.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.29% (3 357.75 USD)
Par fonds propres:
12.98% (2 379.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 225
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 48K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 166.68 USD
Pire transaction: -3 125 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 818.74 USD
Perte consécutive maximale: -1 278.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5696
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 plus...
MAthbot ea 
100% algo
Aucun avis
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 09:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 11:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.81% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
