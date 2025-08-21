SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / QiwiX SL30
Ilya Zelenov

QiwiX SL30

Ilya Zelenov
1 avis
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -10%
Tickmill-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
189
Bénéfice trades:
110 (58.20%)
Perte trades:
79 (41.80%)
Meilleure transaction:
146.50 USD
Pire transaction:
-441.94 USD
Bénéfice brut:
3 647.44 USD (25 575 pips)
Perte brute:
-4 853.02 USD (37 895 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (223.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
308.56 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
75.49%
Charge de dépôt maximale:
11.21%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
-0.37
Longs trades:
72 (38.10%)
Courts trades:
117 (61.90%)
Facteur de profit:
0.75
Rendement attendu:
-6.38 USD
Bénéfice moyen:
33.16 USD
Perte moyenne:
-61.43 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-3 269.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 269.23 USD (15)
Croissance mensuelle:
2.10%
Prévision annuelle:
25.43%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 448.76 USD
Maximal:
3 269.23 USD (67.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.80% (3 269.23 USD)
Par fonds propres:
29.56% (3 107.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 71
NZDCAD 61
AUDCAD 57
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD -2.5K
NZDCAD 455
AUDCAD 858
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD -17K
NZDCAD 631
AUDCAD 4.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +146.50 USD
Pire transaction: -442 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +223.34 USD
Perte consécutive maximale: -3 269.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.13 × 23
TickmillUK-Live03
0.27 × 124
ICMarketsSC-Live03
0.40 × 42
ICMarkets-Live19
0.56 × 50
ICMarketsSC-Live25
0.58 × 233
ICMarketsSC-Live06
0.60 × 10
EquitiGroup-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-Live33
0.94 × 78
FXOpen-ECN Live Server
1.00 × 173
TMGM.TradeMax-Live8
1.13 × 135
Tickmill-Live02
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live23
1.34 × 76
ICMarketsSC-Live24
1.36 × 36
ThreeTrader-Live
1.42 × 36
Tickmill-Live08
1.42 × 91
MonetaMarkets-Live01
1.47 × 128
FTMO-Server
1.50 × 34
Darwinex-Live
1.59 × 129
FusionMarkets-Live
1.67 × 3
ICMarketsSC-Live09
1.67 × 3
VantageFXInternational-Live 5
2.27 × 237
FusionMarkets-Demo
2.51 × 92
Axi-US03-Live
2.73 × 59
32 plus...
Basic trading strategy as on previous QiwiX signals

A hard stop loss of 30% is set

Trading from the channel borders, a soft grid is built
Recommended minimum deposit - $1500

Leverage - 1:500


P.S. Forex trading is associated with high risks of losing invested funds, make all investments at your own risk! Never invest credit funds

Note moyenne:
Yuen Yiu Lam
735
Yuen Yiu Lam 2025.08.21 12:39 
 

This is a bad signal, martingale with only 30% hard SL, 100% disaster. Don't think this signal can be the same return and stability as before.

2025.06.26 18:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.12 12:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.23 16:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.23 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 02:03
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.04.22 02:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.22 02:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
QiwiX SL30
30 USD par mois
-10%
0
0
USD
8.8K
USD
23
100%
189
58%
75%
0.75
-6.38
USD
31%
1:500
Copier

