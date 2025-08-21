- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
189
Bénéfice trades:
110 (58.20%)
Perte trades:
79 (41.80%)
Meilleure transaction:
146.50 USD
Pire transaction:
-441.94 USD
Bénéfice brut:
3 647.44 USD (25 575 pips)
Perte brute:
-4 853.02 USD (37 895 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (223.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
308.56 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
75.49%
Charge de dépôt maximale:
11.21%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
-0.37
Longs trades:
72 (38.10%)
Courts trades:
117 (61.90%)
Facteur de profit:
0.75
Rendement attendu:
-6.38 USD
Bénéfice moyen:
33.16 USD
Perte moyenne:
-61.43 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-3 269.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 269.23 USD (15)
Croissance mensuelle:
2.10%
Prévision annuelle:
25.43%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 448.76 USD
Maximal:
3 269.23 USD (67.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.80% (3 269.23 USD)
Par fonds propres:
29.56% (3 107.54 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|71
|NZDCAD
|61
|AUDCAD
|57
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDNZD
|-2.5K
|NZDCAD
|455
|AUDCAD
|858
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDNZD
|-17K
|NZDCAD
|631
|AUDCAD
|4.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +146.50 USD
Pire transaction: -442 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +223.34 USD
Perte consécutive maximale: -3 269.23 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.13 × 23
|
TickmillUK-Live03
|0.27 × 124
|
ICMarketsSC-Live03
|0.40 × 42
|
ICMarkets-Live19
|0.56 × 50
|
ICMarketsSC-Live25
|0.58 × 233
|
ICMarketsSC-Live06
|0.60 × 10
|
EquitiGroup-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-Live33
|0.94 × 78
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.00 × 173
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.13 × 135
|
Tickmill-Live02
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|1.34 × 76
|
ICMarketsSC-Live24
|1.36 × 36
|
ThreeTrader-Live
|1.42 × 36
|
Tickmill-Live08
|1.42 × 91
|
MonetaMarkets-Live01
|1.47 × 128
|
FTMO-Server
|1.50 × 34
|
Darwinex-Live
|1.59 × 129
|
FusionMarkets-Live
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|1.67 × 3
|
VantageFXInternational-Live 5
|2.27 × 237
|
FusionMarkets-Demo
|2.51 × 92
|
Axi-US03-Live
|2.73 × 59
32 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Basic trading strategy as on previous QiwiX signals
A hard stop loss of 30% is set
Trading from the channel borders, a soft grid is built
Recommended minimum deposit - $1500
Leverage - 1:500
❗ ❗ ❗ P.S. Forex trading is associated with high risks of losing invested funds, make all investments at your own risk! Never invest credit funds
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-10%
0
0
USD
USD
8.8K
USD
USD
23
100%
189
58%
75%
0.75
-6.38
USD
USD
31%
1:500
This is a bad signal, martingale with only 30% hard SL, 100% disaster. Don't think this signal can be the same return and stability as before.