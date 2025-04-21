SignauxSections
Oeyvind Borgsoe

Balanced Blend 4

Oeyvind Borgsoe
0 avis
Fiabilité
51 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2024 40%
ThunderMarkets-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 117
Bénéfice trades:
1 611 (76.09%)
Perte trades:
506 (23.90%)
Meilleure transaction:
49.31 USD
Pire transaction:
-83.53 USD
Bénéfice brut:
1 121.78 USD (641 422 pips)
Perte brute:
-668.99 USD (190 082 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (3.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
54.51 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
57.23%
Charge de dépôt maximale:
18.04%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
3.99
Longs trades:
1 320 (62.35%)
Courts trades:
797 (37.65%)
Facteur de profit:
1.68
Rendement attendu:
0.21 USD
Bénéfice moyen:
0.70 USD
Perte moyenne:
-1.32 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-18.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-83.53 USD (1)
Croissance mensuelle:
4.12%
Prévision annuelle:
51.60%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
113.59 USD (20.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.57% (113.59 USD)
Par fonds propres:
5.20% (165.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDc 1087
USDCADc 409
EURUSD 126
USDJPYc 114
GBPUSDc 90
USTEC.c 67
AUDCADc 29
EURGBPc 28
GBPJPYc 25
DE40.c 19
EURAUDc 17
EURCADc 15
XAUUSDc 12
AUDJPYc 12
USDCHFc 10
BTCUSD 9
GBPCADc 9
NZDUSDc 9
EURNZDc 8
EURJPYc 6
AUDCHFc 4
AUDUSDc 4
GBPAUDc 3
DJ30.c 2
NZDSGDc 1
GBPCHFc 1
CHFJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDc 188
USDCADc 125
EURUSD 10
USDJPYc 99
GBPUSDc 39
USTEC.c 33
AUDCADc -2
EURGBPc 3
GBPJPYc 14
DE40.c 21
EURAUDc -81
EURCADc 3
XAUUSDc -92
AUDJPYc 0
USDCHFc -1
BTCUSD 25
GBPCADc -3
NZDUSDc -3
EURNZDc 1
EURJPYc 0
AUDCHFc 3
AUDUSDc -1
GBPAUDc 16
DJ30.c 3
NZDSGDc 0
GBPCHFc 3
CHFJPY 49
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDc 15K
USDCADc 7.2K
EURUSD 1K
USDJPYc 8.7K
GBPUSDc 4.7K
USTEC.c 33K
AUDCADc 171
EURGBPc 148
GBPJPYc 2.1K
DE40.c 22K
EURAUDc -34
EURCADc 301
XAUUSDc -9.1K
AUDJPYc 64
USDCHFc 3
BTCUSD 366K
GBPCADc -18
NZDUSDc -226
EURNZDc 192
EURJPYc 13
AUDCHFc 175
AUDUSDc -75
GBPAUDc 363
DJ30.c 3.3K
NZDSGDc 43
GBPCHFc 236
CHFJPY 727
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +49.31 USD
Pire transaction: -84 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +3.86 USD
Perte consécutive maximale: -18.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ThunderMarkets-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
